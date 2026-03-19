El PP ovaciona en pie a Ana Millán a su entrada al hemiciclo de la Asamblea tras archivarse su caso

La vicepresidenta de la Mesa de la Asamblea, Ana Millán, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha recibido a la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, en pie con una ovación al entrar en el hemiciclo después de que se haya archivado su causa judicial por presunta corrupción.

Ha sido al filo de las 10 horas antes justo del inicio de la sesión. Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha acercado a la también exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP-M, a quien ha mostrado su apoyo durante toda la investigación.

La propia Ana Millán ha tomado la palabra en los pasillos de la Cámara de Vallecas para reivindicar que "la verdad" ha llegado al final tras "una década" en la que la izquierda ha utilizado este caso. Asimismo, ha dicho que no esperaba otra cosa de Más Madrid y PSOE-M que el recurso del archivo, pero ha advertido de que solo costará dinero a los madrileños y hará perder tiempo a los tribunales.

Era este martes cuando se conocía que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, plaza número 6, daba carpetazo a la causa sobre contratos supuestamente irregulares en la etapa en la que era concejal.

Ayuso y el PP celebraban el archivo y además exigían tanto al PSOE como a Más Madrid que pidieran disculpas a Ana Millán por los "insultos" a lo largo de los años. Millán ha sido diana de la izquierda especialmente durante los plenos de la Asamblea de Madrid, en los que la inmunidad parlamentaria protege a los diputados.