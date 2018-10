PP, "preocupado" por que la Ordenanza de Movilidad "no cumpla la normativa", asiste pero no participa en comisión

Publicado 27/09/2018 13:54:06 CET

PSOE y Ahora Madrid les acusan de "filibusterismo" y buscadores de "argucias"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid no participará este jueves en la comisión extraordinaria sobre la Ordenanza de Movilidad Sostenible pese a estar presente al estar "preocupado" por la posibilidad de que esta "no cumpla la normativa" al carecer de "memoria económica".

Así lo ha expuesto al comienzo de su intervención la edil del Grupo Inmaculada Sanz, quien ha indicado que la Ordenanza no cumple con la normativa básica en la Ley de Estabilidad Presupuestaria "porque no tiene memoria económica que desglose los gastos evidentes que esta ordenanza tiene para el consistorio".

"Este expediente no da cumplimiento a esta exigencia legal, y esta comisión no se puede pronunciar sobre un texto con probables vicios. No estamos en condiciones de seguir adelante con su tramitación, y solicitaremos todos los informes jurídicos tanto a la Secretaría General del Pleno como a los organismos que puedan dar fe de que este proceso no tiene un vicio desde el comienzo", ha advertido Sanz. Junto a ella, han estado presentes los ediles Álvaro González, Fernando Martínez Vidal y Begoña Larraínzar.

De este modo, los 'populares', "por respeto a esta comisión, y por la trascendencia de la norma", han avanzado que pese a estar presentes, no participarían en la votación de enmiendas y se han reservado el sentido del voto hasta que "la cuestión esté resuelta". Sin embargo, pese a no pronunciarse sobre las enmiendas del resto de los grupos, sí han votado a favor de las suyas.

El edil Sergio Brabezo (Cs) ha indicado que "es verdad que hay necesidad de un informe económico, si bien es cierto que en la Junta de Portavoces, si hay un partido político que aún tiene dudas, se está a tiempo" de facilitarlo.

"Las explicaciones de la Secretaría General Técnica sí que le valen, pero no está de más ese informe, hay tiempo para emitirlo en caso de que un partido crea que lo necesita, porque hay varios puntos importantes", ha añadido.

"SOMBRA DE LA DUDA"

Por su parte, el edil socialista Chema Dávila ha señalado que "no" comparte esa "sombra de la duda", y ha afeado la actitud del PP. "Es un problema de los que van defendiendo siempre la labor de los funcionarios y ahora plantean que es una 'pseudochapuza'", ha lanzado.

Para Dávila "es una barbaridad plantear esto" y considera que el PP "no tiene ningún interés en resolver los problemas de Madrid", pero sí en crear "circos".

Desde el Gobierno municipal, Esther Gómez ha trasladado su "absoluto respeto y apoyo a los funcionarios que han hecho los informes de este expediente, que es lo suficientemente extenso". Para la concejala, la postura del PP responde a "una maniobra más para impedir que se hable de lo que la ciudad de Madrid necesita". Por eso les ha pedido "no buscar argucias a última hora".

Por último, la delegada del área de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha seguido la misma línea de Dávila y Gómez, y ha alabado el trabajo de "todos los funcionarios y técnicos de todas las áreas", y ha cargado contra el "filibusterismo parlamentario" del PP.

"Lo más importante es que hoy, pese al PP, empezamos un debate que tiene mucha importancia, y lo haremos de las mejores condiciones", ha apuntado.