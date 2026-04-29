PP rechaza en Cibeles la propuesta del PSOE para evitar prórrogas de contratos de escuelas infantiles de la ciudad

Concentración de los trabajadores de escuelas infantiles frente al Ministerio de Educación. - EUROPA PRESS

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha rechazado este miércoles la iniciativa sobre las escuelas infantiles municipales impulsada por el PSOE, la segunda de la sesión, que planteaba evitar la prórroga de los contratos de gestión que finalizan este año, licitar nuevos pliegos y acometer mejoras en infraestructuras.

La proposición, debatida sin las representantes de la Plataforma de Escuelas Infantiles entre el público tras ser expulsadas de la Cámara por lanzar panfletos y gritar "¡sí se puede!", ha sido rechazada con los votos en contra del PP, la abstención de Vox (incluido el del concejal Fernando Martínez) y el apoyo de PSOE y Más Madrid.

La concejala socialista María Caso ha defendido que la etapa 0-3 es "crucial", en la que se desarrollan procesos clave como "el apego, el sueño, la alimentación o el lenguaje". En este sentido, ha denunciado las ratios actuales, afirmando que "si una trabajadora tiene que hacerse cargo de 20 criaturas de 2 a 3 años" resulta imposible atender adecuadamente a todas.

La edil ha reprochado al Gobierno municipal haber votado previamente "en contra de paralizar las prórrogas y en contra de sacar unos nuevos pliegos" (en referencia a la proposición anterior presentada por Más Madrid), lo que a su juicio implica estar "en contra de pagar a las trabajadoras lo que se merecen".

Asimismo, ha denunciado el estado de algunas instalaciones municipales, con "goteras, moho, grietas y muchas otras deficiencias", y ha reclamado un plan de infraestructuras que garantice mantenimiento, reformas y climatización. "Hemos visto bebés con aulas en 14 grados y sin calefacción" y centros con "más de 30 grados en verano", ha advertido.

"RUIDO" PARA EL PP Y SOLUCIÓN "EN MANO" DE ALMEIDA PARA MM

Por parte del PP, el concejal Juan Peña Ochoa ha acusado a la izquierda de difundir "falsedades". "Su estrategia de ruido ni les aporta un solo euro a las nóminas", ha afirmado.

Peña ha defendido que el problema salarial --al igual que lo hizo previamente el delegado de Políticas Sociales, Familias e Igualdad, José Fernández--, no depende del Ayuntamiento sino del convenio colectivo estatal.

Además, ha insistido en que la propuesta socialista es "ilegal" si implica no aplicar el convenio vigente y ha sostenido que "el problema es nacional y la solución está en el BOE, no en una ordenanza municipal".

Desde Más Madrid, la concejala Olga Martínez ha apoyado la iniciativa y ha defendido que "está en mano" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "acabar con esta situación". "Dejen de prorrogar los contratos, porque no es ilegal, es voluntad política", ha afirmado.

Romero ha subrayado que la educación infantil "no es una guardería", sino "la primera política pública de igualdad", y ha criticado que las trabajadoras estén en condiciones "precarias" pese a su papel esencial.

En su segundo turno, Caso (PSOE) ha asegurado que con las prórrogas se está impidiendo una mejora salarial de "300 euros al mes". "Subir los salarios y no subirlos son las dos cosas legales. La cuestión es la voluntad política", ha reprochado al edil del PP.

En el cierre, Peña (PP) ha reiterado que "ilegal es no aplicar un convenio laboral que es ley" y ha acusado a la oposición de utilizar la educación infantil como "campo de batalla". "Quienes están en las aulas merecen algo más que ruido", ha concluido.