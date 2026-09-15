PP rechaza en la Comisión de Presidencia la comparecencia del consejero delegado de Planifica Madrid por el ático

Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026 - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Asamblea ha rechazado este martes en la Mesa de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior la comparecencia del consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán Ruiz, pedida por Más Madrid y PSOE en el contexto de la compra del ático de Chamberí.

Así se lo han trasladado a Europa Press fuentes parlamentarias conocedoras de la deliberación de la Mesa de la comisión, compuesta por dos miembros del PP de Madrid y uno de Más Madrid.

Esta solicitud había sido pedido tanto por la formación regionalista como por el PSOE-M. Además se pidió la del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien comparecerá este jueves en el Pleno a petición propia sobre este tema.

Fuentes parlamentarias han incidido a Europa Press en que la Mesa de la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local fija el orden del día de las sesiones en base a las propuestas de los grupos, "tal y como se establece en el Reglamento de la Cámara".

En este caso, y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (artículo 210), la Mesa ha considerado que esta petición de comparecencia "no procede para su inclusión en el orden del día de la Comisión en este momento, atendiendo a la organización y planificación de sus trabajos".

Por su parte, desde Más Madrid han indicado que en el momento en el que estaba reunida la Junta de Portavoces y ha querido activar el PSOE la comparecencia, la presidenta de la Comisión, Yolanda Ibarrola (PP), "se ha acogido a una norma que efectivamente existe pero que nunca se aplica" según la cual la Mesa "tiene que votar" si se incluye.

CRÍTICAS DE MÁS MADRID Y PSOE

"Es una decisión inaudita, aunque es reglamentaria. Entonces han votado en contra los dos miembros del PP", ha expuesto. Posteriormente ha llegado el momento de Más Madrid que ha tratado de activar también una comparecencia del mismo consejero delegado que también ha sido rechazada. Varela ha insistido en que Pedro Corbalán es el "responsable directo" de la compra de ese ático y ha criticado el "veto" a que acuda por parte del PP.

"Seguiremos en las próximas comisiones intentando activar esta comparecencia. Me temo que nos lo van a volver a negar", ha indicado Varela Portas, quien ha añadido que valoran también ausentarse de la sesión del 21 de septiembre como protesta por la "decisión autoritaria y absolutamente improcedente".

El diputado de Más Madrid Juan Varela ha afirmado en declaraciones a Europa Press que está "completamente indignado" por una "maniobra reglamentaria, pero que es inaudita", que a sus ojos demuestra "la opacidad y falta de transparencia", además del "miedo que tienen a que se hable directamente con la persona responsable de la compra del ático".

Por su parte, desde el PSOE han ironizado en declaraciones a Europa Press con el "alarde de rendición de cuentas" que, a sus ojos, afirmó la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate sobre el Estado de la Región para luego argumentar "que lo permite el reglamento" para rechazar esta comparecencia.