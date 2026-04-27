PP reclama a García que deje el Ministerio tras haber "fracasado" y haberlo usado para ser una "activista contra Ayuso"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, atiende a los medios al término de una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que deje el Ministerio para dejar "de hacer daño" a la Sanidad de toda España desde una institución que ha utilizado para ser una "activista contra" la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este lunes, en los pasillos del Congreso, afirmaba que compaginará el Ministerio con su carrera a la Puerta del Sol.

"Va a regresar aquí después de haber fracasado en ese ministerio, de tener a los médicos en huelga contra ella por su gestión, porque no ha sabido ejercer como ministra y solo ha hecho lo que sabe hacer, que es ser activista contra Isabel Díaz Ayuso desde donde esté", ha lanzado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Este sábado la ministra de Sanidad anunciaba su intención de ser candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por Más Madrid como ya hiciera en 2021 y 2023. Confirmaba un secreto a voces y señalaba que su voluntad era que se "vaya" Ayuso de la Puerta del Sol junto a sus "políticas dañinas".

Frente a ello, Díaz-Pache la ha tachado de "coleccionista de fracasos", tras fallar en las urnas en 2023 frente a la mayoría absoluta de Ayuso y haber "fracasado estrepitosamente como ministra" al haber "fallado a los médicos, a sus compañeros, a los que ha traicionado".

"Se le ha hecho grande la gestión y como sabe que el chollo se le acaba, lo que quiere es garantizarse un puesto de regreso aquí después de haber tenido a un holograma, Manuela Bergerot, calentándole la silla, ha espetado.

"LA FIGURA MÁS CONOCIDA DE LA IZQUIERDA", SEGÚN MM

En cambio, para la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, es una "maravillosa noticia" y ha destacado que Mónica García es "la figura más conocida de la izquierda madrileña", la candidata que "mejor encarna los valores de Más Madrid" y la que "más experiencia tiene en gestión".

"Además, creo que también es la rival política que más saca de sus casillas a Ayuso, así que por algo será", ha planteado Bergerot, quien ha garantizado que en la organización están desde "el primer militante hasta el último cargo público" con la idea "clarísima" de que el "adversario ese el PP".

Así, ha afirmado que ahora mismo están teniendo "todas las conversaciones entre todos" para ver "cuál es efectivamente la mejor fórmula para acabar con Ayuso". "Con toda la fuerza que aportamos cada una y cada uno de nosotros", ha planteado tras ser preguntada por el portavoz adjunto Emilio Delgado, quien ha mostrado con anterioridad su voluntad de ser cabeza de lista a la Comunidad en 2027.

PSOE: "NECESITAMOS QUE MÁS MADRID ACIERTE"

Para la portavoz del PSOE, Mar Espinar, es necesario que "Más Madrid acierte y esté fuerte" para poder armar una suma de izquierdas. "Si sale elegida como candidata, que haga el trabajo que necesitamos para que Ayuso pueda irse de la comunidad de Madrid y devolverle a los madrileños la dignidad de los servicios públicos que ella está expoliando", ha planteado.

Por su parte, su homóloga de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que le preocupa "cero" quién vaya a ser la "candidata de la extrema izquierda en Madrid". "El resultado va a ser el mismo. Van a ser derrotados en las urnas por parte del pueblo madrileño, el pueblo madrileño al que llevan abandonando desde hace años", ha rematado.