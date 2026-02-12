PP reivindica a Miguel Ángel Rodríguez ante la petición de dimisión de la izquierda en la Asamblea: "Es intachable"

Archivo - El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha reivindicado la labor de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "uno de los mayores expertos en comunicación política" en el país y considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "miedo y envidia" de Ayuso y Rodríguez porque no se dejan "pisotear".

Se trataba de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por Más Madrid con la que se buscaba que la Asamblea pidiera a la Comunidad el cese de Rodríguez y que se comprometiera con la independencia de los medios de comunicación.

Inicialmente la Mesa de la Asamblea había tumbado esta iniciativa, lo que motivó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que tumbó la decisión del órgano rector de la Cámara y reactivó esta iniciativa que ha llegado este jueves al Pleno.

En su intervención, Díaz-Pache ha señalado que Sánchez "tiene miedo a Ayuso porque va contra él". "Vamos todos contra él porque no nos vamos a dejar pisotear, vamos a recuperar las instituciones, a recuperar el país que nos está robando", ha defendido el portavoz 'popular', mientras asegura que Sánchez "se revuelve, grita, protesta y cambia de jefe de Gabinete".

"Sánchez y sus cómplices, desesperados, insultan a la presidenta, atacan a su familia, a su pareja, a sus amigos, el lugar donde vive, a su número 2, a su número 3, y por supuesto a su jefe de gabinete, sin ningún éxito, por cierto. Qué bien les vendría, ¿verdad?, tener a un Miguel Ángel Rodríguez a su favor", considera, a la vez que ha valorado que la envidia es "una declaración de inferioridad, es como el reconocimiento de un fracaso propio".

A ello, ha añadido que Ayuso cuenta en la Asamblea con un grupo parlamentario "fuerte y unido", además de contar con una familia que "no se dedicaba a la explotación sexual en los prostíbulos".

"Y desde luego tiene al mejor jefe de Gabinete. El mismo desde el primer momento y hace ya 7 años. Un compañero fiel, un tipo brillante, sagaz, optimista, terriblemente divertido, una de esas personas que te ayudan a mirar lejos y te hacen de la política un lugar mejor, más bonito y más útil. Así que ustedes no se lo van a quitar", ha subrayado.

Además, ha criticado que la izquierda trate de criticar la "extraordinaria trayectoria profesional" de Rodríguez y cree que el Gobierno no puede "dar lecciones de cómo deben ser las relaciones con la prensa". "Son los primeros y los únicos que desprecian a los periodistas y que critican a los medios que no les son afines", ha señalado.

MÁS MADRID LE TACHA DE "COBARDE"

Para defender la iniciativa ha tomado la palabra la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha afirmado que se estaba debatiendo esta iniciativa por "mandato constitucional" tras recuperarla el TC. Ha afirmado que esta PNL se trataba de una iniciativa para "impugnar una forma de hacer política" del "insulto, la compra de voluntades" y las "presiones" a periodistas que entiende que encarga Rodríguez bajo el mando de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

"Tremendísimo cobarde. No se atreve a venir aquí a responder a cuatro preguntas que le hacemos cuando lo llamamos a comparecer. Muy valiente para insultar en Twitter a la hora golfa, pero no se atreve a venir a la Asamblea", ha cargado en referencia al rechazo del PP en la Mesa de la Comisión de Presidencia a aceptar las peticiones de comparecencia registradas por Más Madrid y PSOE.

Bergerot ha utilizado también su intervención para afirmar que los "métodos" de Miguel Ángel Rodríguez se aplican también "a sus propios compañeros". En este momento ha hablado de las acusaciones de una exedil de Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista (PP), por acoso y al papel de la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, en la gestión de este tema en el PP-M. "Váyase de la cara ante la justicia y busque un trabajo fuera de la política si es que no acaba en la cárcel", le ha espetado.

PSOE REIVINDICA LA SENTENCIA DEL TC

Por PSOE ha tomado la palabra la diputada Tatiana Jiménez ha destacado que "nadie discute la competencia de la presidenta" para nombrar a su jefe de Gabinete sino si se ajusta su comportamiento al Código Ético de los Cargos de la Comunidad.

La socialista ha recordado que a pesar de la "mayoría absoluta" del PP no han podido evitar que esta iniciativa se debata porque el Constitucional la ha recuperado frenando que "la mayoría se convierta en tiranía".

"El propio código ético de los altos cargos es muy claro, exige ejemplaridad, exige respeto a los derechos fundamentales, exige trato respetuoso con los ciudadanos y con las organizaciones. La libertad de prensa no es un favor que se hace a los periodistas, es un derecho de los ciudadanos que está recogido en la Constitución", ha lanzado.

Por último, ha criticado que el PP tumbara sus comparecencia y ha cuestionado "dónde está la épica tuitera" de Rodríguez cuando tiene que venir a la Asamblea y ha deslizado que "igual es la derechita cobarde".

VOX DICE QUE "NO LES GUSTA NADA" RODRÍGUEZ

Por su parte, la diputada de Vox Ana Velasco ha asegurado que aunque a ellos "no les gusta nada" Miguel Ángel Rodríguez, que tiene un comportamiento "que no es ejemplar", no comparten el "tic autoritario" de Más Madrid que "como buenos comunistas" quieren "entrometerse" en las estructuras organizativas de otros.

"Creemos que tendría que haber comparecido ante esta Asamblea y que ustedes, señorías del PP, no lo tendrían que haber impedido", considera sin embargo la parlamentaria, quien ha subrayado que Ayuso debería elegir "tener a su lado a personas más educadas y más respetuosas".

Sin embargo, considera que también Más Madrid y PSOE deberían seleccionar también mejor a sus colaboradores para que no se "les cuelen acosadores sexuales, maltratadores, machistas, misóginos, corruptos o delincuentes". "¿O es que están ustedes libres de pecado?", les ha preguntado.

Al hilo, ha valorado que "el matonismo es intolerable en cualquier partido" pero considera que Más Madrid saca a colación este asunto "de forma sesgada" porque "no denuncia todos los comportamientos políticos turbios" sino solo "los que le interesan".