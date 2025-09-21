PP responsabiliza al mal funcionamiento de Cercanías de los problemas de transporte tras el verano en Madrid

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, durante una entrevista con Europa Press. - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

Dice que "no todas las imágenes son ciertas" y que se intentan "colar como momentos actuales" por la izquierda

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha responsabilizado al mal funcionamiento de Cercanías de los problemas del transporte y las aglomeraciones en la capital tras el verano.

"Cuando los madrileños dejan de confiar en un modo de transporte, se produce un desplazamiento a otros incluyendo el coche, lo cual perjudica para los atascos, y el Metro, que también afecta a la saturación", ha planteado el portavoz en una entrevista con Europa Press.

Ha defendido que el Ejecutivo regional está teniendo que "meter refuerzos" en autobuses y suburbano para "compensar" a los viajeros que debe "absorber de Cercanías", pero que la "elasticidad" de estos medios de transporte "no es infinita" y que hay "momentos en los que "el sistema naturalmente sufre".

Es eso lo que cree que está sucediendo en esta vuelta del verano en la que prácticamente a diario se comparten imágenes de aglomeraciones en redes sociales. Díaz-Pache ha reconocido que está siendo un "inicio complicado", pero ha advertido de que "no todas las imágenes que se ven son ciertas".

"Hay algunas imágenes que se publican que corresponden a días distintos, a momentos distintos y que se intentan colar como momentos actuales", ha afirmado Díaz-Pache.

El portavoz 'popular' ha afirmado que "hay muchos motivos" por los que se producen estos atascos y ha citado las obras de la Línea 6 de Metro de Madrid --que afectan a Ciudad Universitaria--, las de superficie en la capital por "distintos motivos" --como el soterramiento de la A-5 o el entorno de Conde de Casal-- o los trabajos de ampliación de la L11 del suburbano. "Eso supone molestias. Pero también hay un motivo muy importante y es que hay un medio de transporte que no funciona", ha insistido.

MENOS PUENTE "TUITERO" Y "MÁS MINISTRO"

En este punto ha incidido de nuevo en que la situación actual de la red ferroviaria responde a la "falta de inversión" del Gobierno central y ha vuelto a recordar el Plan de Cercanías para la Comunidad de Madrid que había dejado preparado el Gobierno encabezado por Mariano Rajoy (PP) antes de ser relegado por la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez (PSOE) a Moncloa.

A renglón seguido, ha criticado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, sea uno de los que cargan contra las aglomeraciones en Madrid cada mañana. "Espero ver menos al tuitero Óscar Puente y ver más al ministro que se encargue de sus responsabilidades", ha reclamado Díaz-Pache quien ha recordado que desde la Consejería de Transportes se han puesto en contacto "en innumerables ocasiones" con su equipo por "todas las vías posibles" infructuosamente.

Desde el Gobierno autonómico se ha tratado de que "atienda" a Madrid y que recoja la información técnica de la Consejería, pero ha lamentado que el ministro es "poco sensible a las necesidades" de la región.