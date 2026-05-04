PP tacha de "organización criminal" al PSOE y espera que se condene a Ábalos "muy pronto"

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache (2 fila, d), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha tachado de "organización criminal" al PSOE y ha afirmado que espera que el exsecretario de Organización exministro de Transportes José Luis Ábalos sea condenado "muy pronto".

"Se juzga Ábalos por cuatro delitos, entre ellos la pertenencia a la organización criminal, adivinen cuál es la organización criminal a la que pertenecía José Luis Ábalos, les doy una respuesta, empieza por el Partido Socialista y termina por Obrero Español", ha planteado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea.

Este lunes ha declarado Ábalos en la causa que juzga en elTS la presunta trama de compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19 en al que también están acusados su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Para Díaz-Pache este lunes ha estado "el sanchismo sentado en el banquillo de los acusados" personificado en el "otrora ministro todopoderoso", la "persona de confianza" del presidente, Pedro Sánchez.

"Se puso delante de los diputados para derrocar a un gobierno honrado hablando de corrupción y trajo la verdadera corrupción y han tenido que sacarle esta mañana de la cárcel para que declare ante el Tribunal Supremo", ha añadido en alusión a la moción de censura que desbancó al Gobierno de Maria Rajoy tras la sentencia de la 'trama Gürtel'.

Para el 'popular' la presunta trama de las mascarillas lo que explica es una visión de la política como "escenario de oportunidades" donde se puede "extender las redes de la mafia, colocar a afines" y continuar con "desviaciones de dinero, de poder, y las colonizaciones de las instituciones".

Sostiene Díaz-Pache que Ábalos, aunque tiene "derecho a mentir" en su defensa, va a tener "poco éxito" ante las "pruebas abundantes" en su contra. "El ministro todopoderoso mano derecha de Sánchez será condenado con toda probabilidad por graves delitos en el seno del Gobierno", ha rematado.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Cámara de Vallecas, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que el PSOE es "putas y corrupción". Sostiene que los socialistas están "robando y corrompiendo las instituciones" y que "todo apunta al número 1 que es Pedro Sánchez".

Su homóloga del PSOE, Mar Espinar, ha apuntado que espera que la Justicia "actúe y se le deje actuar" y ha afirmado que la diferencia entre ellos y el PP radica en que los socialista no "toleran este tipo de corrupción" mientras que los 'populares' lo que "hacen es ampararla".

Por último, la portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor, ha señalado que será la Justicia la que tenga que actuar y espera que aquellos que se beneficiaron en una situación "tan grave como fue la pandemia" respondan ante ella y "cumplan la condena que así se determine".