PP tumba en Cibeles la revisión de protocolos y el refuerzo de plantilla en Samur-PC que une a la oposición en el 'sí'

Sanitarios del Samur-Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha rechazado este martes una proposición de Más Madrid para revisar los protocolos y procedimientos de actuación de Samur-Protección Civil y reforzar de manera inmediata y sostenida su plantilla, una iniciativa que contó con el apoyo de Vox y del PSOE, pero que fue tumbada por el voto en contra del PP.

La sesión se ha desarrollado al tiempo que trabajadores del Samur-PC se manifestaban frente a Cibeles para denunciar un incremento de agresiones que sufre el personal de este servicio y reclamar al Ayuntamiento medidas para poner fin a esta situación.

La concejala de Más Madrid Olga Martínez ha defendido que los servicios de emergencia municipales "están trabajando al límite" y ha advertido de que "falta personal, faltan refuerzos en momentos críticos y se opera con protocolos que no están respondiendo a la realidad de las situaciones que se dan en la calle". En este sentido, ha denunciado que en el último trimestre de 2025 se han producido "más de cuatro agresiones graves", la última el 31 de diciembre, con "lesiones de gravedad para un trabajador".

Martínez ha alertado además de que "nueve distritos no cuentan con UVI por la noche" y de que hay unidades que recorren "más de 300 kilómetros en una sola noche" debido a la falta de efectivos, lo que, a su juicio, provoca un aumento de los tiempos de respuesta y "una mayor exposición" a riesgos evitables.

"Se habla mucho de tolerancia cero frente a las agresiones, pero las palabras no protegen; protegen los recursos, la presencia policial cuando es necesaria y los protocolos que se activan de verdad", ha subrayado la edil.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha expresado el apoyo del Ayuntamiento a los trabajadores agredidos pero ha rechazado el diagnóstico de Más Madrid. "Toda agresión merece nuestra condena, especialmente cuando se dirige contra profesionales que acuden a ayudar a quien lo necesita", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que el actual equipo de Gobierno ha llevado a cabo "el mayor refuerzo de la historia" de Samur-PC.

Sanz ha destacado además que el presupuesto del servicio ha pasado de 60 millones de euros en 2019 a 97 millones en 2026, "un crecimiento del 61%", y que la plantilla ha aumentado de 711 a 910 efectivos, "un 27% más", con la previsión de superar los 1.000 trabajadores al final del mandato. "No solo hemos solucionado el desastre que ustedes dejaron", ha lanzado a la bancada de Más Madrid, para al tiempo defender que han dotado al Samur "de los medios que necesita" frente a los "bulos" de los de Rita Maestre.

Desde Vox, la concejala Carla Toscano ha anunciado el apoyo de su grupo a la iniciativa al considerar "razonable" revisar los protocolos tras las agresiones sufridas por los sanitarios. "Vamos a apoyar que las actuaciones en ciertos barrios se hagan acompañadas de la Policía Municipal y que se redimensione este servicio de acuerdo con las necesidades reales", ha señalado.

Por parte del PSOE, el concejal Enrique Rico ha agradecido la labor de los trabajadores de Samur, "uno de los servicios públicos mejor valorados por la ciudadanía", y ha acusado al Ayuntamiento de no garantizar condiciones adecuadas de trabajo. "Por la falta de personal, por las bases vacías y por el incremento de los tiempos de respuesta, no lo están haciendo", ha afirmado, reclamando al tiempo la revisión de protocolos y la cobertura de vacantes. "Las bases de Samur-Protección Civil vacías cuestan vidas", ha concluido.

"ME IMPORTAN MÁS OTRAS OPINIONES"

El debate ha concluido en un encontronazo entre la vicealcaldesa y el concejal de Más Madrid Miguel Montejo. Este último ha acusado al Gobierno municipal de dejar "tirado" al Samur tras "siete años gobernando" y ha señalado que los tiempos de respuesta reales "son de dieciséis minutos, cuando el objetivo es de ocho".

Montejo ha cuestionado además los datos oficiales de plantilla y ha asegurado que, según informes del propio Ayuntamiento, el número de efectivos previstos para 2026 sería inferior al de 2025, afirmando que "esa es la realidad contable".

El edil ha acusado a Sanz de "hacer populismo" y de no respaldar "sin ambages" a los profesionales frente a las agresiones. "Después de escuchar su respuesta, no me sorprende nada que vaya a dejar tirado al Samur", ha afirmado, intuyendo el sentido del voto popular.

En su réplica, Sanz ha pedido a Montejo que "dimita", asegurando que "no es digno" de estar en el Pleno y se ha dirigido a toda la bancada de la izquierda para lanzar que le "importan más" otras opiniones, "más" objetivas y fundamentadas.

"La Organización Mundial de la Salud en 2023 reconoció a nuestro Samur, lo que le sitúa a la élite de las emergencias de todo el mundo. Me importa también mucho más la opinión de los madrileños, que año tras año sitúan a Samur como el servicio mejor valorado junto con el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Me interesa también mucho la opinión de los pacientes atendidos por Samur, que le dan una nota de 9,5 sobre 10. Así que permita que ponga su opinión un poquito en duda", ha zanjado la vicealcaldesa.