PP tumba la comisión de investigación pedida por Más Madrid sobre contratación de emergencia en Covid rescatada por TC

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Asamblea de Madrid ha tumbado la comisión de investigación pedida por Más Madrid para ahondar en la contratación de emergencia durante la pandemia rescatada por el Tribunal Constitucional (TC).

Así, la Asamblea ha aprobado el escrito de oposición del PP a la creación de una comisión de investigación para analizar los procesos de contratación celebrados mediante la tramitación de emergencia y relacionados con el Covid-19.

Se trataba de una comisión de investigación que la Mesa de la Asamblea rechazó y que fue parte del recurso de amparo al Tribunal Constitucional que presentó Más Madrid. El Tribunal de Garantías falló a su favor y llega ahora al Pleno el rechazo del PP que con su mayoría absoluta impedirá su creación.

Para defenderlo, el diputado del PP Raúl Martín Galán ha criticado que esta petición de comisión es "una causa general contra la Comunidad" de Madrid y un "ajuste de cuentas político con la historia reciente" al querer impulsar "un juicio político disfrazado de control" con una "lectura interesada" de la pandemia.

Así, ha subrayado que fueron el exvicepresidente Pablo Iglesias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Sanidad y ahora president de la Generalitat, Salvador Illa, "los únicos y máximos responsables de los 140.000 muertos que ha habido por Covid España y de la mala gestión que hicieron y nunca han dado ni una sola explicación".

A ello, ha añadido que detrás de cada contrato de emergencia hubo "funcionarios que no dormían, técnicos que buscaban proveedores a las 3 de la mañana y responsables públicos que firmaban decisiones sabiendo que cualquier error sería juzgado políticamente años después".

LA OPOSICIÓN RECHAZA EL ESCRITO EN BLOQUE

Frente al rechazo del PP, la diputada de Más Madrid Marta Carmona ha recordado que se ha debatido este jueves "una petición de hace dos años sobre una crisis de hace seis años" porque el Tribunal Constitucional corrigió la decisión de la Mesa.

En su intervención ha cuestionado la gestión sanitaria del Covid por parte de la Comunidad de Madrid, como la no derivación de residencias a hospitales, y también ha afirmado que el PP concibe las instituciones para "repartirse comisiones entre sus amigos".

Por el PSOE ha intervenido la parlamentaria Isabel Cadórniga quien ha preguntado al PP "qué miedo tiene" a una comisión de investigación y "qué esconden", al tiempo que les ha acusado de "enterrar expedientes en sus cajones".

Así, ha destacado que la urgencia de la pnademia exigía que se movilizaran, como hizo Madrid, "cantidades históricas de dinero público", pero "lo que nunca se permitió fue no hacer auditorías, fiscalización y transparencia".

La diputada de Vox Ana Cuartero se ha negado a apoyar al PP en su "huida del control parlamentario" y ha recordado que su formación pidió la fiscalización de las compras durante el Covid por parte de la Cámara de Cuentas y después con su petición de un debate monográfico que acabó celebrándose --ya que entonces PP dependía de Vox para armar una mayoría parlamentaria--.

Así, ha dedicado parte del su intervención a destacar algunos contratos efectuados durante el Covid-19 que entiende que no estaban relacionados con la pandemia y otra a criticar los cambios legislativos promovidos por el PP alrededor de la Cámara de Cuentas y que haya "hurtado" a la Comisión de Vigilancia de la Contratación sus funciones.