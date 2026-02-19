PP tumba la comisión de investigación pedida por Más Madrid sobre el Hospital de Torrejón y defiende su "excelencia"

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de Torrejón - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea ha tumbado este jueves la comisión de investigación pedida por Más Madrid sobre la gestión del Hospital Universitario de Torrejón y ha defendido la "excelencia" de su servicio.

Se trataba de una comisión para analizar el impacto en la calidad asistencial del Hospital de Torrejón derivado de la gestión realizada por la empresa Ribera Salud y del ejercicio de las funciones de control y supervisión que correspondían a la Comunidad de Madrid. Han votado a favor Más Madrid y PSOE y se ha abstenido Vox.

Más Madrid registraba esta petición de comisión tras conocerse los audios del CEO de Ribera Salud en los que hablaba de revertir la senda de rebaja de listas de espera.

Para defenderlo, el diputado 'popular' Raúl Martín Galán ha defendido que el Hospital de Torrejón es "ejemplo de excelencia" y público, funcionando a través de un concierto económico, y no se trata de una privatización pese a la "estrategia política" que se quiere llevar a cabo al confundir los términos.

Se pregunta "dónde está el escándalo" que quieren dibujar algunos ya que se han hecho que se han producido incumplimientos de contrato pero no se aportan "ningún tipo de datos". Además, ha denunciado que "lo más grave" es que se les acuse de reutilización de material de un solo eso mientras las inspecciones realizadas "no han encontrado evidencia alguna".

Para defender la necesidad de esa comisión de investigación ha intervenido por Más Madrid Hugo Martínez Abarca quien ha criticado los audios del directivo y también el email en el que se planteaba reutilizar material de un solo uso. "El madrileño al hoyo y el CEO al bollo. Eso es el sistema", ha lanzado.

Sobre la investigación anunciada por la Comunidad de Madrid ha afirmado que "nadie que no sea un fanático" se puede creer que se ha "investigado nada".

Por el PSOE ha tomado la palabra la diputada Sara Bonmatí, quien ha cargado contra la "arquitectura del privilegio" en Madrid, basada en "privatizar los servicios públicos, socializar las pérdidas y apagar la luz para que nadie vea lo que ocurre".

"Queremos fiscalizar. Queremos saber si se están cumpliendo los pliegos de condiciones. Queremos saber cuánto dinero público se está desviando de la atención a los pacientes para engrosar beneficios empresariales", ha planteado Bonmatí, quien ha indicado que quiere también dilucidar si hubo riesgo para la salud por reutilización de material de un solo uso.

Por su parte, la parlamentaria de Vox Raquel Barrero Alba ha defendido la necesidad de llevar a cabo una auditoría "técnica e independiente" y no "de parte" porque lo que hay que esclarecer son "hechos sanitarios y con rigor".

"Nosotros no queremos convertir este asunto en un espectáculo parlamentario, por eso nos hemos abstenido. Una comisión de investigación no garantiza ni rigor técnico ni resultados útiles cuando estamos hablando de un tema de gestión y de un tema sanitario", ha defendido.