PP tumba la comparecencia de Ayuso en Pleno pedida por PSOE para rendir cuentas sobre la Conferencia de Presidentes

La oposición critica el "veto" de los 'populares' en la Junta de Portavoces y ellos responden que ha pasado demasiado tiempo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid ha tumbado en la Junta de Portavoces de este lunes la petición de comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, registrada por el PSOE para rendir cuentas sobre la pasada Conferencia de Presidentes celebrada en diciembre en Santander.

El portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, ha explicado que tras "tres meses" desde la celebración de esta Conferencia "no es el momento" de que Ayuso "dé cuenta" de la misma o los temas tratados. "Si hubieran tenido los grupos interés en conocer las consecuencias, pues hubieran pedido su comparecencia antes", ha trasladado Pache.

El Reglamento de la Asamblea de Madrid marca que Ayuso puede comparecer en Pleno a petición propia o por "acuerdo de Mesa y Junta de Portavoces", tanto para informar sobre los cambios dentro de su Gobierno --designación o separación de vicepresidentes y consejeros-- o por la citada Conferencia de Presidentes. La mayoría absoluta del PP ha impedido en la Junta de Portavoces esta reclamación de los tres grupos de la oposición.

Díaz-Pache ha añadido que estarán "encantados" de que comparezca la presidenta y que "dé cuenta" tras una nueva Conferencia de Presidentes que "parece ser que va a ser en breve".

INFORME JURÍDICO Y CRÍTICAS DEL PSOE

Este rechazo a la comparecencia tuvo lugar en la Junta de Portavoces del pasado lunes, pero el PSOE pidió un informe del Secretario General de la Asamblea de Madrid. En el mismo, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que "hubo dos errores" en la tramitación de la misma, entre ellos que en la Junta para la votación que rechazó la comparecencia se invocó el artículo 208.2b) --que fija que los miembros del Consejo de Gobierno comparecerán ante el Pleno para informar sobre un asunto determinado de su competencia por acuerdo de Mesa y Junta-- en vez del 208.1 que regula el procedimiento relativo a la Conferencia de Presidentes.

En cambio esta comparecencia no ha llegado al orden del día del pleno según la portavoz del PSOE, Mar Espinar, porque Díaz-Pache ha dado "una lección magistral de lo que es la mayoría absoluta y de lo que es la libertad" para "amordazar a la oposición".

Espinar ha cuestionado si Ayuso no quiere "dar explicaciones ni de sus políticas, ni de los grandes temas que se hablaron en la conferencia de presidentes, como por ejemplo de la vivienda". "Ella no piensa hacer nada para solucionar uno de los grandes problemas que tienen los ciudadanos de Madrid. Y como no piensa hacer nada para solucionar ese problema, ha decidido que no le interesa hablar de ello", ha afeado.

Al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, le ha acusado de hacer su "trabajo sucio" contra la oposición y le ha reprochado que en la Cámara no se pueda hablar "de nada que no interese a Ayuso", afirmando a continuación que esto genera un "problema democrático".

"¿A qué tiene miedo? ¿A que hablemos de su ático opaco? ¿A que hablemos de todo el entorno de comisionistas que la rodea? ¿A que hablemos de las filtraciones que hace su jefe de gabinete? Creo que es muy importante que la señora Presidenta de esta comunidad, la señora Ayuso, asuma el papel que ocupa en el mundo. Y no se escude en el señor Ossorio", ha censurado.

Por último, ha advertido de que se está sentando un "precedente muy peligroso" porque es "la primera vez en 17 años que no se permite que la presidenta de la Asamblea comparezca en sede parlamentaria".

MÁS MADRID CRITICA EL "VETO" DE OSSORIO

A continuación, ha tomado la palabra la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha criticado el "poder de veto" que ha ejercido Ossorio para evitar la comparecencia. "Para el PP la democracia es un trámite engorroso en la que se puede hablar solo de lo que ellos quieran hablar", ha lanzado.

Ha definido la conducta de Ossorio como el de un "portero de un club con derecho de admisión" y le ha reprochado el "protagonismo inaudito" que está teniendo que, a ojos de Más Madrid, "no le hace bien a la democracia y ni siquiera deja en buen lugar al PP".

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha explicado que su grupo se ha posicionado a favor de la petición del PSOE al entender que Ayuso tiene que explicar en sede parlamentaria "qué es lo que habló y los temas que se trataron" en la Conferencia de Presidentes.

"Es la primera vez en la historia de esta Cámara en la que la junta de portavoces impide la comparecencia de la presidenta en el pleno de esta Cámara. Un gobierno, el Partido Popular de Madrid, que se define como liberal, transparente, que ataca constantemente a Sánchez por utilizar estas artimañas totalmente antidemocráticas...", ha criticado la líder de Vox en la Cámara.