PP tumba en la mesa de la Comisión de Presidencia la comparecencia del jefe de Gabinete de Ayuso rescatada por el TC

Archivo - Imagen de recurso de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabiente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha tumbado este martes en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cuyo veto por la Mesa de la Cámara fue anulado por el Tribunal Constitucional (TC).

Según han trasladado a Europa Press fuentes parlamentarias, han votado en contra los dos diputados 'populares' dejando en minoría al tercer integrante de la Mesa, de Más Madrid.

Este enero el TC fallaba a favor de dos recursos de amparo presentados por PSOE y Más Madrid ante el rechazo de la Mesa de la Asamblea a varias iniciativas. Entre ellas se encontraba esta petición de comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez ante la Comisión, además de una Proposición No de Ley (PNL) pidiendo su cese que se debatirá este jueves en Pleno.

Según han trasladado estas fuentes a Europa Press han presentado una batería de peticiones de comparecencia que cubrían desde el "grado de cumplimiento en el desempeño de sus funciones", su relación con las consejerías o sus "gastos protocolarios, dietas y gastos de viaje". Todas han sido rechazadas.

La portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha reprochado que el PP haya tumbado sus peticiones "a pesar del mandato constitucional" y entiende que Ayuso "por lo civil o por lo criminal va a impedir" que Rodríguez "de explicaciones a todos los madrileños de por qué está utilizando recursos públicos para defender los intereses privados del novio de Ayuso y de ella misma".

Por su parte, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha acusado a los 'populares' de poner la Asamblea "al servicio de los intereses antidemocráticos y autoritarios" de la presidenta y de su jefe de Gabinete.

"El Tribunal Constitucional, por unanimidad, dijo que claro que podemos pedir que venga a comparecer Miguel Ángel Rodríguez. Cuando lo hemos hecho aplicando la sentencia del Tribunal Constitucional, el Partido Popular nos ha dicho que no, que vuelven a esconder a Miguel Ángel Rodríguez, que no se atreve a rendir cuentas", ha reprochado el parlamentario, quien ha afirmado que es "muy gallito para insultar, para atacar, para mentir en redes", pero "se esconde" cuando tiene que hablar en la Asamblea.