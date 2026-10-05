El PP ve en la posible candidatura de Mónica García a las generales una "excusa" para no enfrentarse a Ayuso en Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha catalogado la posible candidatura de Mónica García como cabeza de lista de Más Madrid en las elecciones generales como una "excusa" para evitar enfrentarse a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en los comicios autonómicos de mayo.

"Mónica García estaba en Madrid, se fue a fracasar al Gobierno de Sánchez. Intentaba hacerse con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha fracasado también en ese empeño. Quería volver aquí a enfrentarse a Ayuso, a lo mejor esta es la excusa que puede para no enfrentarse a Ayuso nuevamente", ha señalado.

Para los 'populares' este espacio de la izquierda está "completamente descabezado" y sin "nadie" que quiera liderarlo. "No se sabe lo que es, les da igual Ada Colau, que Rufián, que Mónica García", ha señalado Pache.

"Sabemos que Podemos no puede, que Sumar no suma, y que ese frente amplio se quedará en un frente pequeñito, totalitario, pero minoritario. Están completamente descabezados", ha remachado durante su intervención en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.