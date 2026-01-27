El PP vota por error en contra de una proposición en favor de una transición en Venezuela que culmine en democracia real

Manifestantes portan bandera de Venezuela durante una marcha antiimperialista, a 25 de enero de 2026, en Madrid (España). La marcha, que recorre las calles de Madrid desde el Ministerio de Exteriores hasta la embajada de EEUU, tiene por objetivo expresar - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, ha dado la sorpresa en el Pleno de Cibeles cuando ha votado por error 'no' a la proposición presentada por Vox para apoyar un proceso de transición ordenada en Venezuela que culmine en democracia real con elecciones libres, seguras y transparentes; apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano, especialmente a la comunidad residente, y que Madrid se ofrezca como ciudad anfitriona de espacios de dialogo y negociación.

La votación ha impedido que la proposición saliera adelante por el sorpresivo rechazo verbalizado por Carlos Izquierdo, la abstención de Más Madrid y PSOE y el 'sí' en solitario de Vox. En el siguiente punto del orden del día, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha explicado que el voto "ha sido un error" y que apoyan todos y cada uno de los epígrafes de la proposición de Vox.

Desde el PP, Orlando Chacón no ha ocultado en el debate su "enorme alegría" por lo que estaba ocurriendo en Venezuela cuando amaneció con la captura de Nicolás Maduro. "Teníamos un dictador menos en el mundo. Hemos brindado por la caída del culpable de muchos crímenes de lesa humanidad", ha aplaudido.

Los 'populares' desean "la liberación de todos los presos (políticos), el retorno de todos los exiliados y el cierre inmediato del Helicoide y, por supuesto, una transición democrática completa en Venezuela, sin dejar fuera a María Corina Machado, quien ha sido la persona que ha inspirado a los venezolanos a llamar a las puertas de la libertad".

El PP también exigirá "explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero, quien mucho tiene que aclarar de sus relaciones con el régimen de Maduro. Deberán aclarar las famosas maletas de Delsy Rodríguez, los viajes del Falcon a República Dominicana o el rescate de Plus Ultra".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha defendido que "ante situaciones de represión, de tortura, de persecución, de abuso de la fuerza, de dictaduras, en definitiva, de los derechos humanos, el silencio no es neutralidad, es complicidad". "Y, por tanto, el Pleno de la capital de España no puede permanecer indiferente ante lo que se produce en una nación hermana", ha argumentado.

Ortega Smith ha cargado contra "un socialismo bolivariano que lo único que ha hecho ha sido dividir y enfrentar al pueblo venezolano, con "cómplices en España como Monedero y Errejón, que presumían de tener despacho en el Palacio de Miraflores o cuando ahora se pasea Zapatero haciendo de interlocutor de este régimen".

Con "la intervención quirúrgica militar de Estados Unidos han empezado a ver la luz al final del túnel y, sabiendo que no es la solución, saben que puede ser el principio". En Vox plantean "una primera fase que desmonte el aparato represivo liberando a todos los presos políticos", seguida de una segunda de reconstrucción institucional y económica y una tercera fase "que abra las puertas a unas elecciones libres y democráticas que devuelvan la soberanía política, económica y territorial plena para el pueblo venezolano".