PP y Vox critican una regularización que "altera el censo" electoral y la izquierda lo tacha de "bulo como una casa"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid. - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La regularización de migrantes por real decreto aprobada por el Gobierno de España ha centrado la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea con PP y Vox alertando de una "alteración del censo" electoral y la izquierda tachando esta afirmación de "bulo como una casa" porque para poder ejercer el derecho a voto necesitarían la nacionalidad y no bastaría con la regularización.

Los portavoces del PP, Carlos Díaz-Pache, y Vox, Isabel Pérez Moñino, han criticado esta medida que el Ejecutivo cree que podría afectar a 500.000 personas. Han puesto también el foco en unas declaraciones de la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), en las que afirmaba este fin de semana que trabajará la formación 'morada' porque puedan votar o facilitando la nacionalización o cambiando la ley que regula el derecho a voto.

Así, Díaz-Pache ha comenzado su intervención en la rueda de prensa posterior a la Junta afirmando que el Gobierno central trata de "sobrevivir una semana más" esta vez con una " regularización masiva de inmigrantes irregulares, sin ningún tipo de control para modificar, entre otras cosas, el censo electoral, sin pensar en las consecuencias para España".

El 'popular' ha tachado de "barbaridad" la regularización de migrantes y ha afirmado que pretende "importar una inmigración pobre" a las comunidades autónomas que tendrán que "redimensionar sus servicios públicos".

"Esas personas que de repente tienen la residencia pueden acceder a una serie de servicios públicos que no están planificados para ese número de personas y que por lo tanto como siempre la clase media española concretamente aquí los madrileños paguen el pato de una política suicida de la izquierda", ha lanzado.

En este punto ha matizado que hay una diferencia sustancial que Vox no hace que es la que hay entre una "inmigración legal y ordenada" y la ilegal. Esta primera es "absolutamente bienvenida" porque también es la que "construye esta región".

VOX HABLA DE REEMPLAZO

Por su parte, Pérez Moñino (Vox) ha afirmado que desde la izquierda se está proponiendo ya "el gran reemplazo" de los españoles, "barrer y eliminar físicamente a españoles y sustituirlos por musulmanes".

"Regularizar a 500.000 ilegales significa, además de una evidente alteración del censo electoral en futuras elecciones, pues una alteración de nuestra identidad nacional", ha lanzado, afirmando a continuación que como al PSOE "ya no le votan los españoles" pues "regulariza ilegales".

Considera, además, que con este proceso lo que se hace es "regalar derechos y premiar a quienes han asaltado el país de forma ilegal" al tiempo que "los derechos de los españoles que cumplen, que trabajan, que pagan sus impuestos cada día, pues son atacados diariamente".

PSOE: "ES UN BULO COMO UNA CASA"

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha cargado contra la derecha por plantear esta alteración del censo que también ha defendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los últimos días.

"Es un bulo, como una casa, que la regularización de inmigrantes suponga el aumento de votantes", ha defendido para recordar que es requisito imprescindible tener la nacionalidad española para votar.

La única excepción --como ha señalado el portavoz del PP-- es el caso de las elecciones municipales donde si son de la Unión Europea tienen que estar empadronados y expresar su voluntad de votar en España o que sean con países con un acuerdo de reciprocidad con España --como sería el caso de Colombia, Reino Unidos, Noruega o Chile--.

Espinar ha criticado a Ayuso por "hablar del Madrid de todos los acentos" y ser la "reina de la hispanidad y sale a bailar con ellos por la calle" pero luego oponerse a la regularización cuando "9 de cada 10 inmigrantes provienen de América".

"Yo no tenía ningún problema con eso. Estamos hablando de que cada inmigrante que se regulariza en nuestro país está aportando entre 3.300 y 4.000 euros a las arcas públicas. Cuando estamos hablando de regularizar a personas, estamos hablando de darle derechos, pero también tiene deberes", ha proseguido Espinar.

MÁS MADRID SEÑALA LA "FALTA DE INVERSIÓN CRÓNICA"

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que el "verdadero culpable" del estado de los servicios públicos no son las personas migrantes sino "la falta de inversión crónica de los servicios".

"El secuestro de la vivienda por los especuladores y la conversión de Madrid en un paraíso fiscal para los ricos. Y la solución está clara. Recuperar un sistema fiscal auténticamente progresivo y lanzar una inversión masiva en servicios públicos y vivienda para Madrid y los madrileños", ha propuesto.