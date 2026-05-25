PP y Vox insisten en la dimisión de Sánchez tras la imputación de Zapatero e izquierda reclama presunción de inocencia

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero - Nacho Frade - Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han vuelto a insistir este lunes en la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) al tiempo que PSOE y Más Madrid han reclamado presunción de inocencia para él.

Este cruce ha tenido lugar este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de que la pasada semana se imputara a Rodríguez Zapatero por 'Plus Ultra' y este domingo una manifestación recorriera la capital pidiendo el fin del Gobierno de coalición.

La portavoz adjunta del PP Ainhoa García Jabonero ha contrastado un Madrid que vive "uno de los momentos más ilusionantes" con una política nacional que "necesita elecciones para reiniciar y borrar todo el mal que ha causado esta mafia desde las instituciones".

"El ex presidente del Gobierno está siendo investigado por corrupción y ha sido capaz no sólo de arrastrar a sus hijas, sino también de lucrarse con el hambre que sufría el pueblo de Venezuela. Nunca lo ha querido libre", ha añadido.

Además, ha cargado contra Pedro Sánchez, sobre quien ha afirmado que está "callado, agazapado" en el Palacio de La Moncloa y que está "esperando a que pase la tormenta" al tiempo que va "vendiendo España a trocitos a los nacionalistas".

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha asegurado que la población está "cansada de la corrupción" de una "Gobierno rodeado de escándalos de corrupción" y mirando "atónitos ante la imputación" del expresidente.

"Está harto de un gobierno rodeado permanentemente de escándalos. España no aguanta más. Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Zapatero no son casos aislados", ha apuntado para señalar a Pedro Sánchez y su "entorno político y personal".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha vuelto a insistir en la presunción de inocencia del expresidente, recalcando que cuando "alguien denuncia es el que denuncia el que tiene que demostrar la culpabilidad".

"Y cuando eso está en un procedimiento judicial, el PSOE siempre ha pedido respeto a la justicia. Que dejen trabajar. Nosotros pedimos de los jueces que hagan su trabajo, que no es otra cosa que hacer justicia. Con todos. Sin más", ha zanjado.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha señalado que la presunción de inocencia es lo que "garantiza" el Estado de Derecho. A pesar de ello, ha deslizado que aunque no sabe cuál será el resultado del juicio "no es normal que un expresidente pobre cientos de miles de euros por asesorar a empresas".

"Está mal, es inaceptable y es incompatible con los valores de la izquierda. Y yo espero que podamos dejar atrás estas prácticas del bipartidismo porque, sin lugar a dudas, dañan la democracia", ha rematado.