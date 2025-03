PP y Vox rechazan la ley de MM para localizar y exhumar fosas de la Guerra Civil en un tenso debate

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox en la Asamblea de Madrid han rechazado la toma en consideración de la proposición de ley de Más Madrid para localizar y exhumar fosas de la Guerra Civil, con el objetivo de reparar a las víctimas y sus familiares, tras un tenso debate en el hemiciclo madrileño.

El choque se ha producido durante el debate de la proposición de ley (PROPL) de Más Madrid para la localización, identificación y recuperación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura en la Comunidad de Madrid.

En el articulado se planteaban, entre otros, que el Gobierno autonómico haría un censo de personas desaparecidas y que elaborará y mantendrá un "mapa integral de fosas comunes". También sugerían que familiares, asociaciones de memoria democrática y entidades con interés legítimo pudieran solicitar intervenir en las fosas.

Incluían que los restos exhumados sean custodiados por el Ejecutivo regional hasta su identificación y entrega a las familias. Además, se establecía que se crearía un Banco de Datos de ADN en coordinación con el Estado y con las autonomías para poder identificar mejor.

Este debate ha sido especialmente bronco con varias llamadas de atención por parte del presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, reclamando que no se produjesen debates a gritos mientras hablaban los ponentes. Se ha centrado, especialmente, en la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

"DOLOR DE UN TIEMPO QUE NUNCA SE CIERRA", PARA MM

Para defender la propuesta ha tomado la palabra la diputada de Más Madrid Alicia Torija, quien ha comenzado parafraseando al Papa Francisco afirmando que "una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos".

Ha mostrado imágenes de objetos y restos de cuerpos hallados en trabajos de exhumación, afirmando que son muestras del "dolor de un tiempo que nunca se cierra". Torija ha cifrado, en base a trabajos de Arqueo Antro, en al menos 322 fosas las que permanecen en la región y en las que habría enterradas al menos 15.000 personas.

"No se equivoquen, la recuperación, la memoria solo produce un resultado, sanar heridas y además construye una cultura de defensa de los derechos humanos", ha rematado.

PP, CONTRA LA "PROPAGANDA" DEL GOBIERNO

Por su parte, el parlamentario del PP Pedro Corral se ha mostrado "abierto" a estudiar diferentes iniciativas que puedan dar respuesta al interés de los familiares si bien considera que no es necesario contar con una ley de este tipo en la Comunidad.

Además, ha criticado la "propaganda" del Gobierno con esta materia ya que no reconoce el "desfase" entre sus datos que desmienten que "España sea el segundo país del mundo en fosas comunes después de Camboya o de Birmania, según dijo Pedro Sánchez".

"En 2024 pregunté al Gobierno cuántas familias habían recibido los restos. No lo sabemos. Cuesta mucho recopilar datos. ¿Cómo puede el Gobierno de Sánchez, con 22 millones de euros dedicados a este plan, ignorar cuántos restos exhumados han sido entregados a las familias? ¿Pero qué mensaje más desalentador para quienes mantienen la esperanza de recuperar a sus familiares? ¿O es que el Gobierno de Sánchez solo le interesan las víctimas para su propaganda, como nos tienen ya terriblemente acostumbrados?", se ha preguntado.

Por su parte, la diputada de Vox Ana Velasco ha criticado que la izquierda sea "experta en retorcer el lenguaje" y ha pedido también recordar "la persecución a la Iglesia, los casi 10.000 mártires de la Iglesia o la labor de represión que llevaron a cabo las 345 checas de Madrid".

"También pueden respetar a todos aquellos que murieron en aquella cruenta guerra y trabajar no para reavivar odios, sino por la concordia y la convivencia entre los españoles", ha exigido, a la vez que considera que la propuesta de Más Madrid no quiere "dar digna sepultura" a los desaparecidos sino que utiliza "las fosas como trincheras y como excusa para sus fines ideológicos y revanchistas".

Por el PSOE, ha intervenido Tatiana Jiménez quien ha reivindicado el impulso de las políticas de memoria democrática como la forma de "neutralizar el olvido y evitar la repetición" de los eventos más trágicos. En este afán ha enmarcado la Ley de Memoria Democrática del Estado.

"Una tarea que fue abandonada por el Gobierno de Rajoy, eliminando la partida presupuestaria y dejando sin apoyo institucional las actividades de la sociedad civil y del movimiento memorialista", ha afeado Jiménez, quien ha recalcado que la memoria "no es un arma política, sino un derecho de la ciudadanía".

TENSIÓN EN LA RÉPLICA

Tras las intervenciones iniciales ha sido el momento de los turnos de réplica. En ellos, la diputada de Vox ha acusado a la izquierda de ponerse "como hienas cuando escuchan lo que no les gusta escuchar" y ha afirmado que desde 2007 se han gastado "millones y millones" de euros para abrir fosas con "muchísimas asociaciones que llevan viviendo de eso durante años".

La parlamentaria socialista ha afirmado que el PP se ha colocado "con Vox" en los "discursos y palabras de odio frente al que no piensa" como ellos al tiempo que plantean un "discurso de reconciliación que no se lo cree nadie". "Dejen de equiparar al opresor, al vencedor, con las víctimas. Dejen de hacerlo, no se lo cree nadie", ha rematado.

Por su parte, la diputada de Más Madrid ha cargado contra la intervención "llena de mentiras" de la de Vox y ha puesto en valor la capacidad de la "necropolítica" para poder restaurar "la dignidad de los fallecidos y el derecho de las víctimas a conocer la verdad y cerrar su duelo". "Las víctimas no compiten, eso es lo que quieren ustedes", ha zanjado.

El diputado del PP Pedro Corral ha puesto el foco en las personas del bando republicano "asesinadas por el PSOE" y también en el caso de Mateo Careaga, quien fue el primer concejal republicano que alza la tricolor en un edificio oficial en el 31 y luego sufrió cárcel con Franco. Posteriormente, ya en los 80, fue "extorsionado" por ETA.

"Díganles a sus socios de Bildu que pongan en Eibar una placa en homenaje al primer abanderado de la República en el año 31, pero que recuerden en esa placa que ellos lo extorsionaron y lo amenazaron de muerte", ha remarcado.