El precio del alquiler en la Comunidad de Madrid cae un 3,3% en enero y suma ya tres meses en negativo, según Fotocasa

Archivo - Imagen de una vivienda en construcción en la Comunidad de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha arrancado 2026 con una caída en el precio de la vivienda en alquiler, que bajó un 3,3% en enero en variación interanual y un 0,6% en comparación con el mes anterior, situando su precio en 20,20 euros/m2 y con tres meses ya en negativo, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

La variación interanual de la región (-3,3%) es la más baja detectada en el último año. "Madrid se consolida como el principal motor de la moderación del alquiler en España. Este descenso es una señal de que el mercado madrileño ha tocado techo", ha asegurado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Pese a que ha señalado que los precios se empiezan a ajustar, la cifra absoluta recuerda "el esfuerzo financiero de los ciudadanos para acceder a una vivienda en la capital sigue siendo extremadamente elevado".

DESTACAN LOS INCREMENTOS DE VALDEMORO Y PARLA

En el 75% de los 20 municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior.

Destaca especialmente el incremento en Valdemoro (22,3%), Parla (15,9%), Alcalá de Henares (14,9%), Torrejón de Ardoz (14,3%), Colmenar Viejo (14,0%), Leganés (13,0%), San Sebastián de los Reyes (7,9%), Fuenlabrada (7,2%), Móstoles (6,9%), Collado Villalba (6,3%), Pinto (5,8%), Pozuelo de Alarcón (2,8%), Las Rozas de Madrid (1,0%), Alcorcón (0,9%) y La Moraleja (0,8%).

Por otro lado, las ciudades en el que el precio del alquiler desciende son Getafe (-17,5%), Majadahonda (-3,5%), Madrid capital (-2,0%), Galapagar (-1,0%) y Tres Cantos (-0,5%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en enero, cuatro municipios sobrepasan los 20,00 euros/m2 al mes, destacando especialmente Madrid capital con 21,59 euros/m2 al mes y La Moraleja con 20,70 euros/m2 al mes.

Le siguen, San Sebastián de los Reyes con 18,85 euros/m2 al mes, Villaviciosa de Odón con 18,62 euros/m2 al mes, Pozuelo de Alarcón con 18,20 euros/m2 al mes, Villanueva de la Cañada con 18,01 euros/m2 al mes, Las Rozas de Madrid con 16,74 euros/m2 al mes, Alcobendas con 16,56 euros/m2 al mes, Torrejón de Ardoz con 16,51 euros/m2 al mes, Majadahonda con 16,49 euros/m2 al mes, Getafe con 15,59 euros/m2 al mes, Fuenlabrada con 15,52 euros/m2 al mes y Galapagar con 15,22 euro/m2 al mes.

Le siguen Valdemoro con 15,22 euros/m2 al mes, Parla con 14,98 euros/m2 al mes, Móstoles con 14,97 euros/m2 al mes, Leganés con 14,94 euros/m2 al mes, Alcorcón con 14,92 euros/m2 al mes, Alcalá de Henares con 14,65 euros/m2 al mes, Pinto con 14,48 euros/m2 al mes y Collado Villalba con 14,30 euros/m2 al mes.

Por otro lado, entre las ciudades donde el precio del alquiler por metro cuadrado es más económico resaltan Tres Cantos con 13,75 euros/m2 al mes, Rivas-Vaciamadrid con 13,57 euros/m2 al mes, Colmenar Viejo con 13,07 euros/m2 al mes y Coslada con 12,63 euros/m2 al mes.

CAE EL PRECIO DE ALQUILER EN BARAJAS Y VILLAVERDE

El precio del alquiler cae en enero en 12 de los 20 distritos analizados en Madrid capital con variación interanual y son: Barajas (-15,0%), Villaverde (-10,6%), Latina (-6,3%), Usera (-4,4%), Puente de Vallecas (-3,5%), Fuencarral - El Pardo (-3,5%), Arganzuela (-3,4%), Moncloa - Aravaca (-2,8%), Tetuán (-1,6%), Ciudad Lineal (-1,0%), Chamberí (-0,6%) y Centro (-0,2%).

Por otro lado, los distritos con incrementos interanuales son Villa de Vallecas (7,5%), Vicálvaro (4,6%), Hortaleza (4,5%), San Blas (3,4%), Carabanchel (2,0%), Chamartín (1,5%), Retiro (0,7%) y Barrio de Salamanca (0,3%).

En cuanto al precio por metro cuadrado, nueve distritos analizados tienen un precio por encima de los 20,00 euros/m2 al mes. El distrito más caro para vivir en alquiler es el de Salamanca con 23,94 euros/m2 al mes.

Tras él, se encuentran Chamberí con 23,85 euros/m2 al mes, Centro con 23,83 euros/m2 al mes, Chamartín con 22,69 euros/m2 al mes, Arganzuela con 22,20 euros/m2 al mes, Tetuán con 21,90 euros/m2 al mes, Retiro con 21,86 euros/m2 al mes, Hortaleza con 20,98 euros/m2 al mes y Moncloa-Aravaca con 20,80 euros/m2 al mes. El más económico es Barajas con 15,81 euros el metro cuadrado.

SUBE EL PRECIO EN 14 CCAA

Si se analizan los precios del alquiler respecto a los de hace un año, en 14 de las 17 comunidades se incrementa el precio interanual en enero. Las comunidades autónomas con incrementos de mayor a menor son: Castilla-La Mancha (17,1%), Canarias (9,3%), Asturias (9,0%), Cantabria (8,0%), Cataluña (7,9%), Extremadura (7,4%), Castilla y León (7,1%), Comunitat Valenciana (6,6%), Andalucía (6,3%), Región de Murcia (6,2%), Aragón (6,2%), Galicia (5,0%), País Vasco (3,7%) y Baleares (1,3%). Por otro lado, las regiones con descenso son Navarra (-7,3%), Madrid (-3,3%) y La Rioja (-2,0%).

En cuanto al ranking de comunidades autónomas con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cinco con precios superiores a los 15,00 euros/m2 al mes son: Madrid con 20,20 euros/m2 al mes, Cataluña con 19,86 eurso/m2 al mes, Baleares con 18,57 euros/m2 al mes, País Vasco con 17,41 euro/m2 al mes y Canarias con 15,25 euro/m2 al mes.