El precio del alquiler de una habitación sube un 3,4% en julio y supera los 600 euros al mes

Archivo - Un cartel que anuncia un alquiler - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de una habitación en alquiler en la Comunidad de Madrid se situó en julio en una media de 605 euros al mes, lo que supone un incremento del 3,4% con respecto al mismo mes de 2025, cuando el coste era de 585 euros mensuales, según un estudio de Fotocasa.

En el conjunto de España, el premio medio de compartir piso se situó en 505 euros, con una caída interanual de 1,1%. Un descenso que solo se da en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (-1,1%), La Rioja (-1,3%), País Vasco (-1,6%) y Andalucía (-2,8%).

Por contra, crece en Baleares (11,5%), Cantabria (11,3%), Aragón (9,3%), Canarias (8,5%), Región de Murcia (7,5%), Castilla-La Mancha (6,2%), Asturias (4,1%), Castilla y León (3,5%), Extremadura (3,4%), Madrid (3,4%), Navarra (2,5%), Comunitat Valenciana (2,3%) y Galicia (1,8%).

En cuanto a los precios, son cuatro las comunidades con un precio por encima de los 500 euros: Baleares con 622 euros/mes, Cataluña con 611 euros/mes, Madrid con 605 euros/mes y País Vasco con 574 euros/mes.

Mientras, las comunidades con precios inferiores son: Navarra con 479 euros/mes, Canarias con 468 euros/mes, Comunitat Valenciana con 440 euros/mes, Cantabria con 407 euros/mes, Aragón con 393 euros/mes, Andalucía con 373 euros/mes, Galicia con 341 euros/mes, Región de Murcia con 337 euros/mes, Asturias con 336 euros/mes, La Rioja con 333 euros/mes, Castilla y León con 329 euros/mes, Castilla-La Mancha con 307 euros/mes y Extremadura con 260 euros/mes.

"Madrid se consolida como uno de los mercados más tensionados del país, donde la falta de oferta de alquiler tradicional está expulsando a miles de estudiantes y trabajadores hacia la vivienda compartida", ha explicado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

NINGÚN PISO EN LA CAPITAL POR DEBAJO DE LOS 450 EUROS

En cuanto a la capital, el precio medio de una habitación se situó en julio en 629 euros mensuales, con un alza interanual del 4,1%. "En Madrid capital ya no existe ningún distrito con opciones por debajo de los 450 euros mensuales", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Así, en el séptimo mes del año el precio medio de las habitaciones en Madrid capital sube en 15 de los 20 distritos en el último año. Los mayores incrementos se dan en Villaverde (14,3%), Hortaleza (13,5%), Usera (7,0%), Chamartín (6,2%), Puente de Vallecas (6,0%), Latina (6,0%), Arganzuela (5,9%), Chamberí (5,3%), Barrio de Salamanca (4,4%), Centro (1,8%), Moncloa - Aravaca (1,8%), Retiro (1,4%), Tetuán (0,6%), Fuencarral-El Pardo (0,3%) y Villa de Vallecas (0,2%).

Los más caros son Chamartín con 714 euros/mes, Barrio de Salamanca con 700 euros/mes, Chamberí con 693 euros/mes, Retiro con 677 euros/mes, Centro con 663 euros/mes, Moncloa - Aravaca con 661 euros/mes, Tetuán con 660 euros/mes, Arganzuela con 626 euros/mes y Hortaleza con 617 euros/mes.

"La tensión se está desplazando con fuerza a la periferia. Nos enfrentamos a un problema severo de accesibilidad que está encareciendo al máximo incluso la opción residencial más básica", ha apuntado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

De esta forma, ciudades de la perifereria están viendo también como se incrementan los precios. En el caso de la región, destacan como las más caras Villanueva de la Cañada, con 667 euros/mes, Villaviciosa de Odón con 629 euros/mes, Pozuelo de Alarcón con 587 euros/mes, Leganés con 537 euros/mes, Getafe con 523 euros/mes.

Los mayores incrementos en han dado en Leganés, con un repunte interanual del 17,9%, por delante de Villaviciosa de Odón, con un aumento del 13,1%.