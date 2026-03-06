El precio de la vivienda libre en la Comunidad de Madrid se dispara un 13,4% en 2025

Archivo - Foto archivo de pisos - EUROPA PRESS - Archivo

El precio de la vivienda libre en la Comunidad de Madrid subió un 13,4% en 2025, aumentando así la tasa registrada en el año 2024, momento en el que los precios aumentaron un 7,7%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

Así, el precio de la vivienda nueva subió una media del 12,2% en 2025, 2,7 puntos por encima del registro de 2023 (+9,5%). Por su parte, el precio de la vivienda usada aumentó un 13,6% en 2025, incrementando así la tasa anotada el año pasado, cuando los precios crecieron un 7,2%.

En el cuarto trimestre de 2024, la tasa interanual del precio de la vivienda libre en la región subió un 14,2% respecto al mismo periodo del año anterior, tanto por la subida de los precios en vivienda nueva como de segunda mano. Así, el precio de la vivienda nueva en la región se disparó un 12,3%, mientras que el de segunda mano se incrementó un 14,5%.

En tasa trimestral (cuarto trimestre de 2024 sobre tercer trimestre del mismo año), el precio de la vivienda libre subió un 1,8%. Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva creció un 1,6%, mientras que el de la vivienda de segunda mano incrementó un 1,8%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el precio de la vivienda libre se disparó una media del 12,7% el año pasado, 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8%.

Con la subida de 2025, el precio de la vivienda libre encadena 12 años consecutivos de incrementos. El de 2025 ha sido el más alto de la serie, que se inicia en 2007, y ha más que triplicado, por ejemplo, el experimentado en 2023, que fue del 4%.

El precio de la vivienda nueva subió una media del 11,3% en 2025, también su mayor alza desde 2007, cuando aumentó un 11,9%, y tasa cuatro décimas superior a la de 2024. Con el incremento del año pasado, el precio de la vivienda nueva acumula también 12 ejercicios de alzas.

Por su parte, el precio de la vivienda usada se disparó un 12,9% en 2024, también su mayor alza desde 2007, cuando creció un 8,2%. Con este repunte, que supera en casi cinco puntos al de 2024, la vivienda usada también acumula 12 años de subidas.

En el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre subió un 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, una décima más que en el trimestre previo y su tasa más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando se superó el 13% de incremento.

Con la subida del cuarto trimestre del año pasado, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de alzas interanuales.