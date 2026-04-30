Precio de la vivienda de segunda mano crece un 1,1% en la Comunidad hasta el máximo histórico de 5.429 euros/m2

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio, a 8 de abril de 2024, en Madrid (España). El precio de la vivienda usada en España ha subido un 1,8% durante el primer trimestre del año y ha repuntado un 7% respecto al mismo periodo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en la Comunidad de Madrid se ha incrementado un 1,1% en su variación mensual y un 14,7% en variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en abril en 5.429 euros/m2, su máximo histórico, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Además de Madrid otras tres comunidades alcanzan máximos históricos este mes de abril: Andalucía con 2.969 euros/m2; Comunidad Valenciana con 2.787 euros/m2 y Canarias con 3.441 euros/m2. Con las cifras alcanzadas en la Comunidad madrileña y para una vivienda tipo de 80 m2, el valor medio de una vivienda es 434.330 euros en abril.

De este modo, la Comunidad de Madrid ha experimentado en un año un incremento del 17,4% en el precio medio de las viviendas de 80 m2 pasando de 369.880 euros a 434.330 en abril de 2026, con hasta 64.450 euros de diferencia).

"Madrid rompe todas las barreras y alcanza su máximo histórico superando los 5.400 euros por metro cuadrado. Con una subida interanual del 17,4%, la presión en la capital es asfixiante: hoy una vivienda media de 80 m2 cuesta en la región 64.000 euros más que hace solo un año. Estamos ante un mercado que no da tregua y que sitúa el acceso a la vivienda en un momento muy complicado para muchas familias madrileñas", ha enfatizado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, en un comunicado.

LOS MAYORES INCREMENTOS SE REGISTRAN EN HUMANES

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en el 90% de los 31 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa. En 17 (55%) de ellos ha subido el valor interanual de la vivienda por encima del 20%.

Es el caso de Humanes de Madrid (43,3%), Mejorada del Campo (40,1%), San Fernando de Henares (35,4%), Guadarrama (33,1%), Coslada (29,6%), Getafe (27,6%), Arganda del Rey (26,4%), Colmenar Viejo (25,5%), Valdemoro (24,9%), San Martín de la Vega (23,8%), Majadahonda (23,4%), Las Rozas de Madrid (23,2%), Alcalá de Henares (23%), Fuenlabrada (22%), Collado Villalba (21,6%), Ciempozuelos (21,0%) y Torrejón de Ardoz (20,9%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en abril, el orden de las ciudades con un precio superior a los 4.000 euros/m2 lo encabeza Madrid capital con 6.694 euros/m2, seguida por Pozuelo de Alarcón con 5.589 euros/m2; Boadilla del Monte con 5.116 euros/m2; Las Rozas de Madrid con 5.104 euros/m2; Majadahonda con 5.085 euros/m2 y Alcobendas con 4.118 euros/m2.

Los municipios más económicos son Ciempozuelos con 2.015 euros/m2; San Martín de la Vega con 2.123 euros/m2; Aranjuez con 2.263 euros/m2 y Parla con 2.309 euros/m2.

LOS MAYORES INCREMENTOS EN LA CAPITAL EN VILLA DE VALLECAS

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en los distritos de la capital en variación interanual empezando por Villa de Vallecas (30,4%), Villaverde (29,6%), Usera (26,1%), Carabanchel (22,7%), Latina (21,9%), Tetuán (20,8%), Puente de Vallecas (20,0%), Ciudad Lineal (20,0%), Moratalaz (18,8%), Vicálvaro (16,2%), Moncloa - Aravaca (16,0%), San Blas (15,6%), Chamartín (14,2%), Fuencarral - El Pardo (9,5%), Arganzuela (9,1%), Centro (6,7%), Chamberí (6,0%), Barrio de Salamanca (4,4%), Hortaleza (3,0%) y Retiro (3,0%).

Los cuatro distritos por encima de los 8.000 euros son Salamanca con 10.893 euros/m2; Chamberí con 9.428 euros/m2; Retiro con 8.756 euros/m2 y Chamartín con 8.230 euros/m2. Los más económico son Villaverde con 2.986 euros/m2, Puente de Vallecas con 3.270 euros/m2 y Usera con 3.553 euros/m2.