Los precios en la Comunidad suben hasta el 3,6% en octubre y encadenan cinco meses de escalada

Archivo - Una mujer realiza sus últimas compras antes de la cena de Nochebuena en un mercado, a 24 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió una décima hasta el 3,6% en la Comunidad Madrid en octubre en tasa interanual, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de octubre los precios encadena cinco meses de subidas. En términos mensuales, la inflación en la región aumentó un 0,8%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3%.

En tasa interanual, los precios subieron especialmente en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 8,2% más (+0,4 puntos más); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,6% más (+0,4 puntos); otros bienes y servicios, un 4,3% más (-0,1 puntos) y transporte, un 4,2% más (+0,5 puntos).

Por contra, fueron más moderadas en vestido y calzado (+0,6%); menaje (+1,1%) y comunicaciones creció un 1,9%.

A nivel nacional, el IPC elevó su tasa interanual en octubre una décima, hasta el 3,1%, su nivel más alto desde junio de 2024, debido a la subida de los precios de la electricidad.

Con este repunte de una décima en el décimo mes del año, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de ascensos después de que en septiembre subiera tres décimas, hasta el 3%.

El organismo ha explicado que el incremento del IPC en octubre se debe a que los precios de la electricidad subieron más que en igual mes de 2024.

En concreto, el INE ha informado de que el grupo de vivienda elevó cuatro décimas su tasa anual en octubre, hasta el 7,5%, debido al encarecimiento de la electricidad. En sentido contrario, destacó el descenso de los precios en el grupo de ocio y cultura, cuya tasa anual bajó cinco décimas, hasta el 0,1%, por el menor coste de los paquetes turísticos.