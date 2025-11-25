Los precios de la producción industrial en la región crecen un 1,1% en octubre, cuatro décimas más que la media nacional

Archivo - Vista de la Fábrica 'El Alto', a 27 de noviembre de 2023, en Morata de Tajuña, Madrid (España). La cementera, propiedad de Cementos Portland Valderrivas, inició su actividad en el año 1972 como expansión de la fábrica de Vicálvaro existente desd - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los precios de la producción industrial subieron un 1,1% en la Comunidad de Madrid octubre en relación al mismo mes de 2024, cuatro décimas más que la media nacional, que se sitúa en el 0,7%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, los precios industriales en la región madrileña acumulan un retroceso del 5,4%, mientras que si se compara con el registro anterior, se traduce en una subida del 0,7%.

En tasa interanual, el mayor aumento se registró en los bienes intermedios, que subió un 3,2%. Le siguen los bienes de consumo y los bienes de consumo no duradero --ambas crecen un 1,8%--.

Además, los precios de los bienes de consumo duradero aumentaron un 1,7%, así como los bienes de equipo, que se sitúa en el 0,9%. Por su parte, los precios de la energía registran una leve subida del 0,3%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional los precios industriales subieron un 0,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa cinco décimas superior a la de septiembre y la más elevada desde el pasado mes de junio.

Con la tasa interanual del décimo mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses de alzas después de haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas.

La subida de la inflación industrial en octubre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que aumentaron su tasa anual en 1,6 puntos, hasta el 1,9%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

También contribuyeron el repunte de los precios industriales en octubre los bienes de equipo, que elevaron tres décimas su tasa interanual, hasta el 2,1%, debido al mayor coste de la reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en octubre una tasa del -0,1%, la misma que en septiembre y ocho décimas por debajo del índice general.