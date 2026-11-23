Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga educativa, frente a la Asamblea de Madrid - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha sancionado a Más Madrid y al PSOE con no poder llevar invitados a la tribuna del Pleno de la Asamblea después de que en la sesión del 5 de noviembre tuvieran que ser expulsados miembros del comité de huelga de educación que increparon a la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo, durante una comparecencia.

Así figura en la documentación adelantada por 'El País' y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Ossorio dicta una sanción de cuatro plenos y en la que recuerda que no es la primera vez que ocurre esta legislatura --cita reuniones de la Mesa sobre este tema el 12 de junio, el 14 de septiembre y el 16 de octubre--.

Enrique Ossorio sustenta su decisión en el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea, que marca que tanto los oradores como las demás personas que estén en la Cámara tienen la obligación de respetar las reglas de disciplina, orden y cortesía parlamentarias.

Recuerda que el 20 de noviembre de 2017 la Mesa acordó limitar la posibilidad de invitación de los Grupos Parlamentarios cuyos invitados hayan sido expulsados en sesiones precedentes. Las invitaciones se conceden por parte de la Presidencia a petición de los grupos parlamentarios.