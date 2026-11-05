El Presupuesto de Ayuntamiento para 2027 crece un 4,9% hasta los 6.901 millones, con un aumento de un 10% para vivienda

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz; el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2027 aumenta un 4,9% (323 millones) y apuesta por la vivienda convirtiéndose en la inversión más alta, con un crecimiento del 10% (248 millones), han desvelado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en rueda de prensa.

El gasto social se lleva 1.355 millones de euros e incorpora novedades como teleasistencia avanzada gratuita para personas mayores de 85 años. El proyecto destina 678 millones a inversión.

"Madrid vuelve a cumplir y cumple aprobando su presupuesto y dando estabilidad a la ciudad. El presupuesto aporta certeza, estabilidad y confianza", ha destacado Hidalgo.

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