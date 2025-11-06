El presupuesto de Madrid para 2026 superará los 6.500 millones con Políticas Sociales como el área que más crece

Archivo - Engracia Hidalgo detalla información sobre las ordenanzas fiscales, en presencia de Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuesto de la ciudad de Madrid para 2026 superará los 6.500 millones de euros, con Políticas Sociales, Familia e Igualdad como el área que más crece (+7,1%) hasta alcanzar los 402,9 millones de euros.

La vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, y la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, presentarán este jueves en rueda de prensa el proyecto de presupuestos, el séptimo desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde. El regidor no estará presente en Cibeles, aunque sí seguirá la reunión de la Junta de Gobierno telemáticamente desde Buenos Aires (Argentina), donde se encuentra manteniendo encuentros con mandatarios, empresarios, inversores y estudiantes, además de participar en la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

En las cuentas de 2026 el gasto se incrementa en todas áreas de gobierno y en los 21 distritos. La más favorecida será la social, con José Fernández al frente, a la que le corresponderán 402,9 millones de euros, que se sumará al presupuesto del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), el de mayor importe anual del Ayuntamiento de Madrid.

Este contrato es coordinado por el área social pero es consignado mayoritariamente a los distritos. Tendrá dos años de duración y asciende a 677 millones de euros para las dos anualidades, lo que supone un 51,5% más que el anterior. En el año 2026, a esta prestación se destinará una cantidad de 335 millones de euros.

UN 20% MÁS DE HORAS DE ASISTENCIA QUE EL ANTERIOR

Con este servicio el Consistorio proporciona apoyo para el desarrollo de sus actividades diarias a personas mayores de 65 años, personas con discapacidad menores de 65 años y personas con dependencia reconocida. El objetivo es que los usuarios puedan seguir residiendo en sus hogares el mayor tiempo posible pero con el acompañamiento profesional necesario.

Para eso, el nuevo contrato prevé 16,2 millones de horas anuales de atención, un 19% más que el anterior. Para dar cobertura a este mayor volumen de horas de asistencia los profesionales que prestan el servicio se han incrementado de 9.000 a 12.000.

PROGRAMA ESPECÍFICO DE SOLEDAD NO DESEADA

El Ayuntamiento ofrecen dos tipos de prestaciones, las que incluyen atención personal o doméstica (apoyo en la higiene y en la movilidad dentro del hogar, ayuda en la toma de medicamentos o en la ingesta de alimentos, cuidado a la persona en domicilio, apoyo en la limpieza de la vivienda, compra de alimentos o preparación de comidas) y las prestaciones complementarias en el domicilio, que se conceden previa valoración técnica (psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, podología y peluquería).

Entre las novedades del contrato se incluye un programa específico para prevenir la soledad no deseada, con un refuerzo en los mecanismos de detección y atención psicológica para quien la requiera.

También como aspecto novedoso se ofrecerá apoyo a personas del entorno de los usuarios que ejercen como sus cuidadores poniendo a su disposición formación, asesoramiento en los cuidados y terapia psicológica. Además el contrato se ha dividido en cuatro lotes, en lugar de tres, para reducir los desplazamientos del personal y fomentar su estabilidad.