Los Presupuestos de la Comunidad para 2027 rozarán los 33.000 millones de euros tras crecer un 7,3%

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert (i), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2027, que alcanza los 32.911 millones de euros, un 7,3% más en comparación con este año.

Estas Cuentas se iban a aprobar este miércoles, pero el accidente ferroviario de Urda pospuso la reunión para este viernes. Cuentan con una inversión histórica de casi 20.000 millones destinada a Sanidad y Educación.

Los Presupuestos han sido presentados en rueda de prensa por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, junto al portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. Tras ellos las banderas de España y la Comunidad de Madrid han lucido crespones negros por el luto nacional que se prolongará hasta este sábado.

Con casi nueve de cada diez euros en el ámbito social, las últimas cuentas públicas de la legislatura son las mayores de la historia en la región, incrementándose en más de 5.350 millones en comparación con 2024. Esta misma tarde Rocío Albert llevará las Cuentas a la Asamblea de Madrid para que comience su tramitación parlamentaria, que desembocará en su aprobación por la mayoría absoluta del PP en un pleno los días 17 y 18 de diciembre.

En el próximo ejercicio se sumarán seis nuevas bajadas de impuestos a las 35 aprobadas desde 2019 --un total de 41--. Además, apuntan que el cuadro macroeconómico ha sido avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con una inversión que alcanza los 1.942 millones (+25%).

Albert ha reivindicado sus Cuentas y ha afirmado que Madrid "ha hecho su parte" y que lo que faltan son "unos buenos Presupuestos Generales" en el Estado. "España no puede seguir con las Cuentas de 2023 cuando las comunidades autónomas están ya con los de 2027", ha zanjado.

SANIDAD CONCENTRA EL 37%

La Consejería de Sanidad concentra el 37% del total del Presupuesto, 12.178,5 millones y un crecimiento de 1.168,9 (+10,6%), de los que 5.853 se destinarán a personal, 541,2 más que este año, 35 de ellos para ampliar las mejoras de guardias, noches y festivos, junto al reconocimiento del sábado como día especial, con más de 60.000 profesionales beneficiados.

Así, 3.178 millones se dedicarán a Atención Primaria (+9,7%), coincidiendo con la finalización de 18 centros de salud. La Atención Hospitalaria, por su parte, recibirá 7.983,4 millones (+10,7%), 1.800 millones para las recetas médicas (161,4 millones más), y casi 1.814 serán para material sanitario y productos farmacéuticos.

180 MILLONES MÁS PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y 16.500 VIVIENDAS

Educación, Ciencia y Universidades incrementa sus recursos hasta 7.740,3 millones (+11,2%), con las universidades públicas alcanzando 1.420,1 (+14,6), 180 millones más tras el modelo acordado por el Gobierno regional con todas ellas este año.

La inversión en centros educativos públicos se dispara un 19,4%, hasta 136,4 millones, para seguir construyendo y ampliando infraestructuras escolares y aplicar el plan de mejora de la climatización y la accesibilidad, mientras que las becas y ayudas al estudio no universitarias marcan un nuevo récord con 283,8 millones (+27,2).

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras dispondrá de 3.374,4 millones de euros, un 11,3% más incluyendo los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Las políticas de vivienda suman 552 millones, (+13% descontando estos fondos), con el Plan Vive que alcanzará 16.500 inmuebles en 28 municipios, y los recursos para la construcción de más pisos de alquiler a precio asequible que se duplican, de 38 a 78,3 millones.

Por su parte, el programa Mi Primera Vivienda recibe 35 millones, mientras que las ayudas a la emancipación crecen un 42%. De su lado, la Agencia de Vivienda Social invertirá 90,3 millones en construcción, ampliando el parque público en 2.700 hogares para personas vulnerables, y duplicará la compra de pisos, hasta los 25,2 millones de los 10,8 actuales.

Por otro lado, el Gobierno regional destinará más de 705 millones a las infraestructuras del transporte, un 26% más que en 2026, destacando la ampliación de la Línea 11 de Metro y la prolongación de la L5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El Consorcio Regional de Transportes, con 2.114,4 millones (+6,7%), implantará un precio único de 1,50 euros para el billete sencillo en la Zona A.

MÁS DE 70.000 PLAZAS EN LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL

El área de Familia, Juventud y Asuntos Sociales logrará el mayor presupuesto de su historia (+21,2%), llegando a 3.522,1 millones. Las plazas especializadas superan por primera vez las 70.000, con más de 2.000 nuevas para mayores, personas con discapacidad y Atención Temprana, gracias a una inversión de 1.623,1 millones (+13,3%).

Las prestaciones económicas de Dependencia crecen un +44,6%, hasta los 590 millones, y la ayuda a domicilio, teleasistencia y centros de Día suman 556,9 (+40,5%). El cuidado de las personas mayores contará con 888,9 millones (+12,3%) para avanzar en el Plan 40-40 y licitar 80 centros residenciales. Mientras, las ayudas a la natalidad y las familias suben un 54,2%, hasta los 162,9 millones, y la discapacidad tendrá 631 millones (+11,4%).

CIUDAD DE LA JUSTICIA E INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Por otro parte, Presidencia, Justicia y Administración Local crece un 25,9%, hasta los 1.538,6 millones de euros. El área de Justicia recibe 947,3 millones (+37,4%), aumentando la inversión para la construcción y reforma de sedes judiciales un +154,9% hasta 327,8 millones. La Ciudad de la Justicia dispondrá de 297,3 millones para concluir en 2027 las estructuras de sus edificios.

Las inversiones en municipios madrileños ascienden a 315,5 millones, un +13%, de los que más de 250 son del Programa de Inversión Regional (PIR). Otros 141,7 se destinan a una treintena de proyectos supramunicipales, entre ellos seis nuevos parques de bomberos.

84 MILLONES PARA MONTES MADRILEÑOS Y FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS

Los Presupuestos de 2027 prevén 794,8 millones de euros para Medio Ambiente, Agricultura e Interior, un 13,9% más sin contar los fondos europeos. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 recibirá 465,4 millones (+13,4%). La renovación de la flota de vehículos de emergencias crece hasta 27,7 millones (+48,7%).

El Gobierno regional destinará 84,3 millones para la gestión de los montes, de los que 55,6 millones serán para reforzar el Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), y 28,7 para selvicultura.

Otro de los pilares son las políticas de empleo, que rebasan los 717,3 millones de euros (+2,5%), mientras que las subvenciones para la formación de desempleados llegan a 136,5 (+24,4%).

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo incrementará su presupuesto hasta los 370,2 millones (+11%), con medidas como el nuevo Plan Industrial 2026-2030, con 850 millones, un +65% más que el anterior.

A ello se suma Digitalización, que tendrá un presupuesto de 577,1 millones de euros, +18,1% más si no se cuenta el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La Agencia de Ciberseguridad crece un +36,7% hasta 6,2 millones, y la Agencia para la Administración Digital un +16%, con un total de 408,6.

CENTENARIO DE LA GENERACIÓN DEL 27

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte aumentará su dotación a 314,3 millones de euros, 10,2% más si no se tiene en cuenta el MRR. Así, en 2027 se conmemora el centenario de la Generación del 27, acontecimiento al que el Gobierno madrileño destinará 1,5 millones y una programación bajo el lema 27 Generación Velintonia.

Las bibliotecas recibirán 47,6 millones (+11,2%), y el proyecto de transformación urbana, deportiva y cultural Milla Canal 7,5 millones. Las ayudas a los deportistas de élite suben un +30% y las de las federaciones un +24,2%.