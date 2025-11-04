Presupuestos de Fuenlabrada llegan en 2026 a 253 millones, los mayores de su historia, con 80% para "bienestar vecinal"

Archivo - El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, posa para Europa Press, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

FUENLABRADA 4 Nov. (EUROPA PRESS) - El Presupuesto Municipal de Fuenlabrada para 2026, que el Gobierno local del PSOE prevé aprobar mañana en Pleno, destinará 8 de cada 10 euros de un montante total de 253,21 millones a políticas comunitarias y al "bienestar" vecinal.

De esta manera, las cuentas crecen un 15% respecto al pasado año y el Plan Municipal de Inversiones 2026 multiplica por tres la inversión de 2025, alcanzando 33,54 millones de euros, destinados a la transformación urbana, la sostenibilidad y la digitalización.

Entre los principales proyectos destacan el PAI Fuenlabrada, con 14,4 millones de euros cofinanciados por el Gobierno de España y fondos FEDER; o la renaturalización del Parque Agrario, con una inversión de 3,3 millones de euros.

La plataforma peatonal sobre la línea de Cercanías C-5 se llevará 3 millones de euros, mientras que la inversión en digitalización y ciberseguridad municipal (6,18 millones de euros).

De esta manera, se abre en 2026 un nuevo ciclo inversor que da continuidad al ciclo 2018-2025 en el que se han invertido casi 130 millones de euros en la transformación y la mejora de la ciudad.

El alcalde, Javier Ayala (PSOE), ha destacado que este presupuesto refuerza su modelo de ciudad con "una Fuenlabrada solidaria, sostenible e innovadora, que protege a las familias, impulsa la igualdad de oportunidades y sigue modernizándose sin dejar a nadie atrás".

UN PRESUPUESTO SOCIAL DE RÉCORD

Mientras, las cuentas registran incrementos significativos en el último lustro. Así, la partida de Servicios Sociales y Promoción Social sube un 26,5% (24,19 millones de euros) y la de Educación, un 28,3% (12,2 millones de euros).

De igual forma, crecen Medio Ambiente un 64,8% (17,6 millones de euros), Cultura un +46,8% (21,5 millones de euros) y Seguridad Ciudadana, un 11,8% (21,1 millones de euros).

El dinero para Personas mayores también crecerá un 18,77% (6,82 millones de euros), y Juventud e Infancia un 11,71% (4,63 millones de euros). El área de Desarrollo Urbano Sostenible concentrará 92 millones de euros, destinándose a la limpieza viaria, zonas verdes, vivienda, transporte público y renovación de infraestructuras.

El presupuesto impulsa además una fuerte agenda medioambiental, con proyectos de renaturalización, movilidad sostenible y eficiencia energética, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda Urbana Fuenlabrada 2030.

También refuerza las políticas activas de empleo y el apoyo al tejido productivo local, con un incremento global del 5% en las partidas de fomento del empleo y desarrollo económico.

ACTIVIDAD EN EL CIFE

Así, el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) gestionará 3,38 millones de euros, con programas centrados en mejorar la empleabilidad de jóvenes, mayores de 45 años y personas con diversidad funcional, así como en el apoyo a emprendedores y pymes locales.

Además se destinan 660.500 euros a convenios con los polígonos industriales (+36%) para mejorar su competitividad y sostenibilidad; se incrementa el presupuesto del Plan de Apoyo al Comercio Local (+18%), con acciones de dinamización y formación. También se mantienen los Planes de Formación en alternancia con el empleo, vinculados a sectores productivos como el metal, la hostelería o el reciclaje.

Con unas cuentas equilibradas, baja deuda (34,47%) y un remanente positivo de tesorería (22,8 millones), el Presupuesto 2026 "consolida un modelo de ciudad socialmente justa, económicamente sólida y medioambientalmente sostenible".

"Cada euro de este presupuesto vuelve a los vecinos en forma de servicios, becas, bienestar y modernización. Fuenlabrada sigue avanzando con paso firme hacia una ciudad de futuro", ha concluido el alcalde.