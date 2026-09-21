El Price dará el nombre de Juan Tamariz a una de sus salas y le rendirá homenaje en su Festival Internacional de Magia

Archivo - El ilusionista Juan Tamariz, durante una actuación con su habitual baraja de cartas. - GETTY IMAGES / QUIM LLENAS - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Circo Price dará el nombre de Juan Tamariz a una de sus salas, hasta ahora conocida como 'Magia de cerca', y le rendirá el próximo mes de marzo un gran homenaje al ilusionista madrileño en el marco del Festival Internacional de Magia.

Así lo ha avanzado este lunes la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, quien ha destacado en declaraciones remitidas a prensa la estrecha relación de Tamariz con el espacio municipal y con la historia cultural de la capital.

"En el mes de marzo y en el marco del Festival Internacional de Magia, que se celebra hace ya tiempo en el Teatro Circo Price, se tributará un gran homenaje a Juan Tamariz, que actuó tantas veces en ese circo, que fue tantas veces parte de su programación y que está completamente ligado a la memoria de Madrid", ha señalado.

A este homenaje se sumará el cambio de denominación de uno de los espacios del teatro. "Una de las salas del Price, la que antes llamábamos 'Magia de cerca', tendrá su nombre, llevará su nombre y, a partir de ahora, será la Sala Juan Tamariz", ha anunciado la delegada.

El cambio de nombre constituye un reconocimiento permanente al maestro de la cartomagia, fallecido el pasado 18 de agosto en Madrid a los 83 años, y se suma a los homenajes promovidos tras su muerte para recordar una trayectoria de más de medio siglo dedicada al ilusionismo.

Nacido en Madrid en 1942, Tamariz fue una de las figuras más influyentes de la magia contemporánea y un referente para varias generaciones de ilusionistas. Su popularidad trascendió los escenarios gracias a sus apariciones en televisión, su característico violín imaginario y su célebre "chantatachán".

En 1973 ganó el Premio Mundial de Cartomagia en el Congreso Mundial de Magia de París y desarrolló una amplia labor como artista, divulgador y autor de libros especializados. El Teatro Circo Price fue uno de los escenarios más vinculados a su carrera, donde participó en distintos espectáculos y ediciones del Festival Internacional de Magia. En 2019 recibió allí el Premio a la Trayectoria Mágica.

DEL HOMENAJE A FOFÓ AL RECUERDO DE TAMARIZ

El anuncio se produce mientras el Price celebra el 'Mes del Payaso', un ciclo que hasta el 4 de octubre reúne espectáculos, formación y actividades divulgativas en torno al universo del 'clown', con un recuerdo especial para Fofó cuando se cumplen 50 años de su muerte.

El artista, fallecido el 22 de junio de 1976, formó junto a sus hermanos Gaby y Miliki uno de los tríos de payasos más populares de España y quedó ligado a la memoria de varias generaciones a través de sus canciones, bromas y apariciones en 'Los Payasos de la Tele'.

Tras su arranque el pasado 17 de septiembre, el ciclo continuará los días 23 y 24 con 'Chusma', de Rana Teatro & Goutas, mientras que los días 26 y 27 llegará 'El circo del señor Julián', de Julián y Pendorcho. Pepa Plana presentará el 26 de septiembre 'Voces que no ves'.

El 'Mes del Payaso' concluirá los días 3 y 4 de octubre con la Gala Saniclown, que este año lleva por título 'La pluma mágica' y combinará el espectáculo circense con la labor que esta asociación desarrolla desde hace más de dos décadas en hospitales de la Comunidad de Madrid.