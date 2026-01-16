Primera Escuela municipal de Artes Escénicas abre en septiembre en el distrito de Latina con capacidad para 800 alumnos - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera Escuela municipal de Artes Escénicas de Madrid, que combinará música, danza, creación digital sonora y teatro, abrirá sus puertas en septiembre en la calle Carlos Fuentes, en Latina, con capacidad para 800 alumnos, con talleres y clases a unos 1.100, han anunciado desde las instalaciones la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el concejal del distrito, Alberto González.

Esta nueva escuela es la primera de estas características de la red municipal, "una dotación muy demandada en el distrito", en la que el Consistorio ha invertido 6 millones de euros a través del Plan Sures.

Se trata de la materialización de "la política de lo concreto", ha descrito la vicealcaldesa, respaldada también por el delegado del Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, donde ha remarcado la apuesta del Gobierno municipa "por los distritos desde el primer momento, llevando a cabo inversiones que permiten trasladar el gran momento que vive Madrid a cada uno de los barrios transformando el dinamismo económico y social de la ciudad en servicios y oportunidades para todos los madrileños".

Sanz ha destacado que durante los mandatos de José Luis Martínez-Almeida los 21 distritos han aumentado su presupuesto "en más de 400 millones de euros en total, un 63% más, hasta superar, por primera vez en la serie histórica, los mil millones este año", concretamente 1.062.

Un ejemplo es esta Escuela municipal de Artes Escénicas. "Será un espacio único dentro de la red municipal de escuelas de música y danza al combinar la enseñanza práctica de cuatro disciplinas", ha explicado Sanz.

Su oferta formativa está diseñada para "cultivar actividades artísticas, promover la afición a estas disciplinas y potenciar el desarrollo integral de las personas a través del arte y de la tecnología", ha añadido.

El edificio consta de tres plantas y un sótano, con una superficie construida de más de 3.000 metros cuadrados. El área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, que gestionará el servicio, prevé su puesta en uso al inicio del próximo curso escolar.

La Escuela Municipal de Artes Escénicas de Latina, se integrará dentro de la red de centros de enseñanzas artísticas del Ayuntamiento, la Red Municipal de Escuelas de Música y Danza, compuesta por 16 centros, con 9.180 alumnos matriculados en este curso. En estos recursos se pueden estudiar hasta 20 especializades instrumentales diferentes, cuatro estilos de danza y un itinerario de creación digital sonora y nuevas músicas.

El Consistorio también cuenta en la red con la Escuela Municipal de Arte Dramático y la red de centros de enseñanza artística del Ayuntamiento se completa con la Escuela de Cerámica de la Moncloa.

EL MAYOR PRESUPUESTO DE LOS DISTRITOS PARA LATINA

La vicealcaldesa ha detallado que Latina es el distrito de la ciudad con el presupuesto más elevado en 2026 por segundo año consecutivo. Lo hace rozando los 90 millones de euros.

Esta cifra supone "un 17% más que en el año anterior (76,5 millones) y un 75% más que en las últimas cuentas aprobadas por el anterior Gobierno municipal (51 millones). "Entre 2020 y 2026, el presupuesto en el distrito de Latina ha acumulado un total de 504 millones de euros 2,7 veces más que en el mandato del anterior equipo", ha detallado.

MÁS ALLÁ DE LA A-5

El distrito se beneficiará este año de casi 182 millones de euros más de inversiones territorializadas por parte de las diferentes áreas de Gobierno. Se materializarán en un total de 28 proyectos, especialmente dedicados a la construcción y soterramiento de la A-5, que cuenta con 158,2 millones, "parte esencial del gran proceso de transformación urbana que vive Madrid".

Pero también otros como la finalización de la tercera fase de rehabilitación del parque de Las Cruces, con 2,5 millones, y la construcción del nuevo aulario del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE), con cerca de 10 millones de euros.

La inversión territorializada en Latina pasó de los 22 millones en el mandato de la anterior corporación a casi 33,5 millones en el primer mandato de Almeida, para multiplicarse en el actual, en que ha alcanzado casi los 354 millones de euros.

En su intervención, Sanz ha puesto en valor otros equipamientos puestos en marcha por el Ayuntamiento en Latina, algunos de carácter social, como los centros de mayores Margarita Salas, abierto en el mandato pasado, además del que se abrirá próximamente en la Colonia del Parque Europa y el de la calle Camarena, cuyo proyecto se empezará a redactar este año.

Otras son de ámbito medioambiental, como la inversión en el paseo del Suroeste, la construcción del parque Carlos Matallanas o la rehabilitación del parque de Aluche. "En 2026 seguiremos con las rehabilitaciones en los parques de las Cruces, Cerro Almodóvar y Juan Carmona 'Habichuela'", ha indicado.

En materia de movilidad, y además del túnel de la A-5, Sanz ha destacado la construcción en el pasado mandato del aparcamiento disuasorio de la Colonia de Parque Europa y el acondicionamiento de la zona de aparcamiento junto al Mercado Municipal de Las Águilas.

En este mandato se ha acometido la construcción del elevador que mejorará la conexión peatonal entre las calles Sepúlveda y Monsalupe, así como la peatonalización del entorno del Mercado Municipal Tirso de Molina, en Puerta del Ángel.

Otras inversiones importantes afectan a equipamientos deportivos como las rehabilitaciones de las instalaciones deportivas básicas Parque Boadilla (en el pasado mandato) y Arjona (en el actual), así como los nuevos vestuarios en las instalaciones Castroserna y Cerro Almodóvar.

Sanz no se ha olvidado del Centro de Formación Ocupacional de los Cármenes y la reciente puesta en marcha de las cámaras de videovigilancia instaladas para mejorar la seguridad de los vecinos de la calle de Cullera.