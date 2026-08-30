El primero de los 19 Centros Integrales de Atención a la Mujer abrirá sus puertas en octubre en Puente de Vallecas

Archivo - Una pancarta durante una manifestación contra las violencias machistas - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primero de los 19 Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), impulsados por el Ayuntamiento de Madrid, abrirá sus puertas en octubre en el distrito de Puente de Vallecas mientras que el resto lo harán ya en enero de 2027.

Los 19 nuevos CIAM aunarán en un mismo recurso servicios que actualmente están dispersos en tres tipos de centros que no están disponibles en todos los distritos: espacios de igualdad, puntos municipales del observatorio regional de violencia de género (PMORVG) y centros de atención psicosocioeducativa (CAPSEM).

Esta integración permitirá "avanzar hacia un modelo de intervención más eficaz, coordinado y accesible, ya que las prestaciones que ahora se desarrollan en distritos concretos pasarán a ofrecerse en todos ellos, de forma que ninguna mujer tenga que hacer grandes desplazamientos para recibir el apoyo que necesite", han defendido desde el equipo de Gobierno.

Desde esta red se prestará servicios de prevención, atención y recuperación a víctimas de violencia de género y también de promoción de la igualdad. La creación de los CIAM supone incrementar un 37% la inversión del Consistorio en materia de igualdad y violencia machista.

Los CIAM tendrán carácter ambulatorio y proporcionarán atención especializada de tipo social, psicológico y jurídico a víctimas de violencia machista y también a sus hijos a cargo. En ellos se realizarán actividades para promover la autonomía, la participación social y el bienestar de las mujeres y también se impulsarán acciones de sensibilización en el ámbito de la igualdad y de la prevención de la violencia de género, dirigidas tanto a mujeres como a la ciudadanía en general, a entidades y a profesionales.

Cada CIAM proporcionará una asistencia integral, interdisciplinar y continuada a las usuarias, que recibirán acompañamiento profesional en su proceso de recuperación y en su fortalecimiento personal y social. Para ello, se articularán intervenciones ajustadas a sus necesidades en el plano individual, grupal y comunitario.

EL DE PUENTE DE VALLECAS, EN OCTUBRE

Los 19 CIAM se ubicarán en los distritos de Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas.

El de Puente de Vallecas se pondrá en marcha el próximo mes de octubre, mientras que los otros 18 abrirán en enero de 2027. Todos ellos estarán operativos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Aquellos que dispongan de espacio de recreo infantil para los hijos de las usuarias ofrecerán este servicio de 16 a 20 horas, facilitando la participación de las mujeres en atenciones individuales, grupales y actividades.

ESTRATEGIA DE IGUALDAD

La implementación de esta nueva tipología de recursos se enmarca en la Estrategia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2025-2028 del Ayuntamiento de Madrid, que incluye cien medidas y un presupuesto para ejecutarlas de 261 millones de euros.

La estrategia incluye otras medidas fundamentales como la creación de una puerta única de entrada que coordinará el acceso a recursos especializados en situaciones de urgencia, la implantación de un sistema único de valoración del riesgo o la ampliación del horario de la unidad móvil que atiende in situ a víctimas de violencia machista. También contempla nuevos canales de sensibilización en materia de igualdad, más acciones para favorecer la autonomía de las mujeres a través del empleo, medidas para promover la conciliación y corresponsabilidad, fomento del deporte femenino e impulso a las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).