La Princesa aborda el tratamiento multidisciplinar de la disfagia en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello

La VIII Jornada de Disfagia de La Princesa - HOSPITAL LA PRINCESA

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Príncipe de Asturias, ubicado en Alcalá de Henares, ha celebrado la 'VIII Jornada sobre Disfagia Orofaríngea: Soluciones Multidisciplinares', dedicada en esta ocasión al abordaje de las dificultades para comer y beber de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, el noveno tumor más frecuente en nuestro país, tanto durante el tratamiento como posteriormente.

Aunque el propio tumor puede obstruir el paso del alimento o dañar los nervios encargados de la movilidad y sensibilidad de la garganta (un tercio de los pacientes ya presenta síntomas al diagnóstico), lo habitual es que sean los tratamientos de cirugía, quimioterapia y radioterapia los causantes de la disfagia orofaríngea, especialmente esta última, ha recordado el centro hospitalario en un comunicado.

Prácticamente la totalidad de los pacientes en la fase aguda de tratamiento con radioterapia tienen alguna dificultad para tragar y hasta un 45-75% de los supervivientes de este cáncer conviven a largo plazo con algún problema para ello.

También se puede producir un efecto tardío y que la disfagia se agrave o aparezca años más tarde de haber desaparecido el tumor por la progresión de la fibrosis (endurecimiento de los tejidos), una de las consecuencias más comunes del tratamiento con radioterapia.

Además, el tratamiento para este tipo de cáncer puede producir también sarcopenia (pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, lo que dificulta la deglución) o modificaciones de la voz y del habla, entre otras alteraciones.

Por su parte, la disfagia puede causar desnutrición, deshidratación, limitaciones sociales e incluso asfixia o neumonía aspirativa, una condición que requiere de ingreso hospitalario y que puede ocasionar complicaciones graves.

LA REHABILITACIÓN, CLAVE

Ante esta situación, desde el centro hospitalario han subrayado que "es fundamental" iniciar cuanto antes un tratamiento rehabilitador, sobre todo para lograr la recuperación funcional y la reinserción social y laboral del paciente.

En este contexto, los profesionales especializados en logopedia trabajan con estos pacientes desde el inicio para garantizar la seguridad de la vía aérea, con el objetivo de evitar que la comida pase a los pulmones, y para mejorar la eficiencia de la ingesta para evitar que se quede comida en la garganta.

Además de ejercicios destinados a fortalecer la musculatura, una parte importante de la rehabilitación tiene que ver con la modificación de la textura de los alimentos y la viscosidad de los líquidos, un aspecto en el que los profesionales de cocina del hospital llevan trabajando ya desde hace más de diez años.

PRIMERA EN INTEGRAR AL PERSONAL DE COCINA

La Unidad Funcional de Disfagia Orofaríngea del Hospital Universitario Príncipe de Asturias fue la primera que se creó en la Comunidad de Madrid, con el personal de cocina integrado en la Unidad desde el inicio.

Así, estos profesionales trabajan conjuntamente con el personal de los servicios de endocrinología y nutrición, otorrinolaringología, rehabilitación, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, enfermería y, en el caso concreto de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, también con profesionales de oncología médica.

El objetivo de esta Unidad multidisciplinar, tanto en pacientes con cáncer de cabeza y cuello como en pacientes con otras patologías que pueden provocar disfagia, es preservar la función. Un enfoque centrado en el paciente que permite no solo curar la enfermedad, sino acompañar y ayudar a retomar su vida con la máxima calidad de vida posible.

El centro hospitalario ha destacado igualmente que la disfagia orofaríngea no solo afecta a pacientes con cáncer de cabeza y cuello, sino también a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el párkinson, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o el alzhéimer, así como a otros pacientes con patologías de muy diverso tipo.

En este sentido, en jornadas anteriores se ha abordado el tratamiento de la disfagia orofaríngea en pacientes con COVID-19, pacientes con párkinson, población de edad avanzada y pacientes con otras enfermedades oncológicas.