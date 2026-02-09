La Princesa incorpora un robot quirúrgico de última generación para cirugía compleja de columna

Quirófano - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital público de La Princesa ha incorporado un robot quirúrgico de última generación para cirugía compleja de columna, denominado 'Mazor', que integra un software de planificación quirúrgica, instrumental de máxima precisión y un sistema de navegación intraoperatoria que permite a los neurocirujanos visualizar la anatomía del paciente en tres dimensiones.

Con una inversión del Gobierno regional de 1,3 millones de euros, este avance permitirá optimizar la atención a pacientes con patologías que requieren procedimientos de alta precisión, como fracturas vertebrales, tumores espinales o la estenosis del canal vertebral, ha apuntado la Comunidad en un comunicado.

El primer paciente en beneficiarse de este avance tecnológico ha sido un afectado por estenosis del canal vertebral y que fue operado por profesionales del Servicio de Neurocirugía de La Princesa el pasado mes de noviembre. El varón, de 47 años, sufría dolor severo y pérdida de sensibilidad en las extremidades inferiores, lo que le impedía desarrollar con normalidad sus actividades cotidianas. Tras someterse a este procedimiento en quirófano, ha recuperado plenamente su capacidad funcional, han explicado desde el Ejecutivo autonómico.

Está previsto que unos 60 pacientes puedan beneficiarse durante el primer año de este nuevo recurso, que progresivamente se irá instaurando como la técnica de elección en muchos de estos procedimientos.

Dotado de un avanzado software de planificación quirúrgica, instrumental de máxima precisión y un sistema de navegación intraoperatoria, permite a los neurocirujanos visualizar la anatomía del paciente en tres dimensiones, planificar la intervención de forma personalizada y ejecutarla con una exactitud milimétrica en tiempo real.

Facilita, además, la colocación precisa de implantes en caso necesario, reduciendo el riesgo de complicaciones. Igualmente, en la mayoría de los casos, las operaciones pueden realizarse de manera mínimamente invasiva, lo que conlleva una recuperación más rápida y una disminución significativa de los días de hospitalización.

SE UNE AL DA VINCI

La incorporación de esta tecnología se suma a la ya existente en La Princesa desde 2024 con el robot Da Vinci y sitúa al complejo como uno de los mejores dotados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en el ámbito de la Neurocirugía. Su Servicio especializado es, en esta materia, una referencia para cerca de un millón de ciudadanos en la región.

Su actividad asistencial supera las 700 intervenciones quirúrgicas anuales, incluyendo más de 200 craneotomías y cerca de 60 cirugías complejas de columna vertebral.

Además, sus profesionales atienden a pacientes de numerosas comunidades autónomas en tres áreas de alta complejidad: Epilepsia Refractaria, Trastornos del Movimiento (como la Enfermedad de Parkinson) y Neuromodulación del Dolor Neuropático Refractario.

Los neurocirujanos del centro participan en múltiples proyectos de investigación nacionales e internacionales y el hospital forma parte de la Red Nacional de Metástasis Cerebrales (RENACER) que agrupa a centros de referencia en investigación y tratamiento de esta patología a nivel nacional.