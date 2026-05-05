La Princesa se suma el Día Mundial de La Higiene de Manos con una demostración en la entrada del centro

La Princesa se suma el Día Mundial de La Higiene de Manos - HOSPITAL DE LA PRINCESA

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Hospital Universitario de La Princesa se han sumado al Día Mundial de la Higiene de Manos con una demostración colectiva en el vestíbulo principal del centro, una iniciativa de los profesionales con la que se quiere concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de incorporar este hábito de forma rigurosa y constante, reforzando así la salud pública y el bienestar colectivo.

La actividad comenzó con la lectura, por parte de la directora de Enfermería, Pilar Prieto Alaguero, de la declaración institucional que supone el compromiso efectivo del centro y todos sus profesionales con la Higiene de Manos y la Seguridad del Paciente, ha explicado el centro sanitario en un comunicado.

A continuación, una representación del personal junto a los pacientes y visitantes realizaron todos a la vez y guiados por el servicio de Medicina Preventiva el procedimiento correcto del lavado de manos. Como novedad, este año se ha realizado una canción sobre el lavado de manos que se pudo escuchar durante la actividad.

El lema de este año de la Organización Mundial de Salud (OMS) para esta jornada es 'Actuar salva vidas', insistiendo en la necesidad de seguir avanzando en las estrategias de prevención y control de infecciones en todos los entornos asistenciales. Esta sencilla maniobra realizada con agua y jabón o con una solución alcohólica es el método más sencillo y eficaz para prevenir la trasmisión de infecciones en los pacientes.

La Comisión de Higiene de Manos del hospital elabora un plan anual en el que además de las actividades conmemorativas, promueve la formación de los profesionales, la difusión de información entre los pacientes, la evaluación de la técnica, y monitoriza la disponibilidad de las soluciones hidroalcohólicas en el hospital.

Con esta actividad simbólica, los profesionales del centro quieren manifestar su compromiso con la higiene de manos y poner en valor la importancia de este sencillo gesto no sólo en la atención sanitaria, sino en la vida cotidiana de todos. Además, con ello pretenden implicar a todos los pacientes y a la sociedad en su conjunto, porque se trata de un pequeño gesto que salva vidas.