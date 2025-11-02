El problema de la vivienda abre la paradoja de pagar impuestos en Madrid y utilizar servicios de otros municipios

Archivo - Np Avalon Properties, Sanjose Y Aedas Homes Finalizan En Getafe Tres Promociones Más Con 245 Viviendas Asequibles Del Plan Vive De Madrid - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid apuesta por la puesta en marcha de nuevos desarrollos urbanísticos para intentar hacer frente al problema de la vivienda que, en algunos casos, lleva a proyectar inmuebles muy cerca de otras ciudades, una "falta de planificación metropolitana" para la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) que puede hacer posible la paradoja de "pagar impuestos en Madrid y utilizar servicios" de otros municipios.

Es el caso del 'Desarrollo del Este-Ensanche de San Fernando', situado al este de Madrid, en Vicálvaro, muy cerca de la línea que separa la capital con el municipio de San Fernando de Henares y muy próximo a las carreteras de circunvalación M-45 y M-50 y a la carretera regional M-206.

El presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que este municipio tenga que hacer frente a los inquilinos de las 700 viviendas que el Ayuntamiento de Madrid prevé construir en esta zona y que podrían acudir a los servicios de San Fernando, como "el médico o el colegio", al encontrarse "muy alejada" de Madrid.

Igualmente, ha puesto el foco en la gestión de los residuos ya que obligaría al Ayuntamiento de Madrid a extender el servicio hasta las futuras viviendas de este terreno, donde podrían llegar a vivir 3.000 personas, lo que provocaría más tráfico y tránsito de camiones por la zona.

Con este futuro desarrollo, el Ayuntamiento de Madrid prevé ampliar su parque municipal de viviendas muy cerca de San Fernando de Henares que, según apunta su alcalde, Javier Corpa (PSOE), existe un problema de escasez habitacional y ve en estos terrenos "una oportunidad" para promover la creación de viviendas en la localidad "ante el déficit de parcelas para nuevas promociones".

Para ello propone traspasar la parcela a través de una permuta con el Ayuntamiento de Madrid, una operación "compleja", según Corpa, y a la que, al menos por el momento, no parece estar muy dispuesto el equipo de Gobierno que dirige José Luis Martínez-Almeida, según han apuntado fuentes municipales a Europa Press.

No es la primera vez que se plantea esta cuestión. El regidor sanfernandino ha mantenido varios encuentros con el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de la capital, Borja Carabante, para tratar de plantear la posibilidad de hacerse con estos terrenos.

El último ha sido precisamente esta semana, una reunión que Corpa calificó como "positiva" y tras la que ha apuntado que ambas partes "continuarán trabajando" con el fin de que ese futuro desarrollo lo realice San Fernando. En este sentido, fuentes de este Consistorio han justificado que "parece lógico" que, debido a la proximidad, sea San Fernando quien lo haga, "como ha sucedido en situaciones similares en otras localidades".