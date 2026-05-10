La procesión del santo y la misa en la Colegiata, principales actos religiosos de las Fiestas de San Isidro

La procesión del santo y la misa principal, centro de los actos religiosos de San Isidro. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

La procesión del santo por las calles del casco antiguo de la ciudad con las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza el 15 de mayo y la celebración de la misa en la Real Colegiata de San Isidro ese mismo día por la mañana son los principales actos religiosos de las Fiestas en honor al patrón de Madrid.

En concreto, la Real Colegiata de San Isidro acogerá, a partir de las 10 horas, la eucaristía presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que celebrarán los obispos auxiliares, cabildo y sacerdotes y a la que asistirán autoridades y una representación de las hermandades madrileñas, ha informado el Consistorio en un comunicado. Hasta este templo se trasladó en 1769 el sagrado cuerpo incorrupto de San Isidro.

Por la tarde, la procesión del santo recorrerá las calles del casco antiguo de la ciudad con las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Partirá a las 19 horas de la Real Colegiata y seguirá por la plaza de Segovia la Nueva, Puerta Cerrada, por las calles de San Justo, Sacramento y Mayor, circulará por la plaza de la Villa, por las calles Mayor, Ciudad Rodrigo, plaza Mayor, salida por el Arco de Cofreros y calle Toledo, desde donde regresará a la Real Colegiata.

Al cortejo, lo acompañarán decenas de hermandades madrileñas y de San Isidro de otros lugares de España, con sus estandartes, además de una banda musical.

FERVOR Y SOLIDARIDAD EN LA REAL COLEGIATA

La Real Colegiata congrega gran parte de los actos religiosos de las fiestas, organizados por La Real, Muy Ilustre y Primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, desde este domingo hasta el 14 de mayo. Allí se celebrará el quinario en honor a San Isidro, durante el que se expondrá el Santísimo, se rezará el santo rosario, y se procederá a la lectura del milagro.

Cinco misas en días sucesivos abordarán aspectos del santo como "ejemplo de familia cristiana, la oración, el trabajo y la caridad y como modelo y ejemplo de vida". El camarín sepulcral de San Isidro, donde se venera el sagrado cuerpo incorrupto del patrón de los madrileños, se abrirá este domingo hasta el 15 de mayo.

Situado en la parte posterior del retablo, es el corazón de las fiestas. Su visita, la de peregrinar hasta allí donde se encuentre el cuerpo del santo, constituye desde el siglo XII la tradición más antigua de Madrid.

A pocos metros de la Real Colegiata se encuentra otro de los lugares de peregrinación religiosa de las fiestas, la Capilla de la Cuadra de San Isidro, que se abrirá el día 15 por la mañana. Situada en un edificio del siglo XIX, fue levantada en el siglo XVII en el lugar donde, según la tradición, San Isidro guardaba los aperos de labranza y los animales que le ayudaban en sus labores.

San Isidro también se asocia a "la solidaridad" con dos iniciativas como son la ofrenda solidaria con las que se recaudarán fondos para las personas más desfavorecidas entre este domingo y el día 15 en el atrio de la real colegiata.

También, tendrá lugar la tradicional Operación Kilo, a favor de Cáritas Parroquial, con el fin de que la gente aporte kilos de alimentos no perecederos o un donativo. Por otro lado, los beneficios que se obtengan con la venta de las rosquillas solidarias se emplearán en proyectos de caridad coordinados por la congregación.

LA CARPA DE LA VICARÍA

Más allá de la Real Colegiata, la actividad religiosa de las fiestas se agrupa en el recinto ferial Parque de San Isidro, donde se instalará la carpa de la vicaría.

En ella, se rezará el rosario y el viernes 15, se impartirán bendiciones a las familias. Por la tarde, en la parroquia del santo, un grupo de feligreses deleitará a los asistentes con un concierto.

Al día siguiente, jóvenes de la parroquia representarán en el escenario de la pradera un musical sobre la vida y milagros de San Isidro.

FIESTA DE LOS MAYOS EN LAVAPIÉS

Del siglo XVIII data la forma definitiva de la Fiesta de los Mayos, que celebra en Lavapiés la llegada de la primavera. Declarada Bien de Interés Cultural y Premio Nacional de Tradiciones Populares, en ella sobresale la imagen de la joven maya, ataviada con suntuosos ropajes, adornos y mantones de manila bordados, presidiendo los actos desde un altar rodeada de una corte de niñas.

Esta mañana, se celebra una sesión de bailes tradicionales en la plaza del barrio y la entrega de recuerdos y cerámicas conmemorativas. La fiesta se extiende por las calles de la Fe, Salitre, Doctor Piga y Argumosa, con reparto de rosquillas, vinos de la tierra de Madrid, flores y plantas y la ronda a las mayas y el canto de mayos.

De nuevo en la plaza de Lavapiés, un concierto de la orquesta juvenil DaLaNota precede a la ofrenda floral que tiene lugar en la iglesia de San Lorenzo a última hora de la mañana.