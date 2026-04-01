Procesiones en Madrid para el Miércoles Santo: Los Gitanos y Las Tres Caídas

Archivo - Archivo.- Paso de Nuestro Padre Jesús de la Salud durante la procesión de Semana Santa, ‘Los Gitanos’, que recorre las calles del centro, de Semana Santa - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las tradicionales procesiones de Semana Santa prosiguen este Miércoles Santo con dos nuevas citas en las calles de la capital para disfrutar de Los Gitanos y Las Tres Caídas.

La talla de Jesús de las Tres Caídas es obra de Antonio José Labrador Jiménez, realizada en 2016 y bendecida en la catedral de Santa María la Real de la Almudena en 2017.

Representa a Jesús en el momento de su tercera caída camino del Calvario y desde el año 2023 le acompaña en su paso procesional la imagen de Simón de Cirene, del escultor malagueño José Antonio Lucena.

Saldrá a las calles del centro de la capital a partir de las 19.45 horas desde la Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista (Plaza de Santiago, 1).

Organizada por la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, María Santísima de la Esperanza y San Juan Evangelista, los nazarenos visten para la ocasión capa blanca, cíngulo rojo y oro y capirote rojo. El acompañamiento será a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Madrid.

Como novedad este 2026, la Asociación de Veteranos Boinas Verdes Zona Centro participará en el cortejo procesional custodiando el banderín de la titular mariana, que fue estrenado y bendecido el pasado mes de noviembre.

Recorrerá las calles De Santiago, Plaza Ramales, Requena y Bailén hasta llegar a la Santa Iglesia Catedral. Desde allí volverá a Bailen, Mayor, Plaza San Miguel, Cava de San Miguel, Cuchilleros, Plaza de Puerta Cerrada, Cava Baja, Plaza de San Andrés y del Almendro hasta la Iglesia de San Pedro el Viejo.

Continuará por las calles Del Nuncio, Segovia, San Justo, Del Cordó hasta la Plaza de la Villa y, desde allí, irá por la calles Mayor y De los Señores de Luzón hasta su regreso a la Iglesia de Santiago y San Juan Bautista.

LOS GITANOS

Organizada por la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, 'Los Gitanos', esta procesión partirá también a las 19.45 horas, en este caso desde la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo (calle del Carmen, 10).

El paso de Nuestro Padre Jesús de la Salud fue realizado en 1996 por el escultor sevillano Ángel Rengel, si bien la Hermandad data de 1753, cuando fue fundada en el trianero convento del Espíritu Santo por Sebastián Miguel de Varas y otros gitanos.

La escultura representa a Jesús Nazareno con la cruz a cuestas. En estilo neobarroco, dorado e iluminado por cuatro faroles en metal dorado, representa a un Cristo con potencias de oro de ley y túnica morada. El palio tiene orfebrería plateada en los respiraderos con capillas y en los varales. Los candelabros de cola son de plata de ley.

Por su parte, el paso de palio de la Virgen de las Angustias, realizada en 1998 también por Rengel López, lleva corona en oro de ley, mientras el palio está realizado en terciopelo morado, bordado en oro, y manto en terciopelo burdeos con bordados también en oro. Esta imagen está muy vinculada a la Casa de Alba, que donó un manto para la Virgen con su escudo así como unos respiraderos en 2009 para el palio, así como al rey Fernando VII, que le concedió incluso el título de Real.

Los cofrades, por su parte, visten túnica blanca, cíngulo y botonadura de color morado, capa blanca y antifaz de terciopelo morado de una alturna de 60 centrímetros, zapatos negro, medias y guantes blancos.

Este año, el acompañamiento musical en el paso de Jesús correra a cargo de la Agrupación Musical El Perdón, de Alcázar de San Juan, mientras que en el paso de la Virgen, será la Banda de Música La Lira, de Pozuelo de Alarcón.

La Hermandad cuenta incluso con composiciones musicales propias que se utilizan en la procesión como la de 'Los Gitanos', de Manuel Mejías Pérez; 'Nuestras Señora de las Angustias', de Francisco Mena del Rosal; o 'Jesús de la Salud', de Pedro Braña Martínez.

Recorrerá la calle de la Salud y la calle del Carmen hasta llegar a la Puerta del Sol, desde donde se dirigirá a la calle Mayor, calle de Esparteros, Plaza de Santa Cruz, Plaza de la Provincia, calle de Atocha, calle del Salvador, calle Concepción Jerónima y calle Tintoreros hasta la Plaza de Puerta Cerrada.

Desde allí tomará la calle Segovia, calle Sacramento, calle del Cordón, Plaza de la Villa y calle Mayor para volver a pasar por la Puerta del Sol, calle del Carmen y calle de la Salud hasta su entrada al templo de nuevo.