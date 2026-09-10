La producción industrial en la Comunidad de Madrid sube un 4,6% en julio y encadena cinco meses de crecimiento

Archivo - Una máquina llena los recipientes de kéfir en la fábrica de la granja Suerte Ampanera, a 24 de agosto de 2022, en Colmenar Viejo, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) en la Comunidad de Madrid ha subido un 4,6% en julio respecto al mismo mes de 2025, lo que supone un crecimiento de dos puntos respecto al aumento registrado a nivel nacional (+2,6%), según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, la producción industrial en la región continúa un mes más en cifras positivas, encadenando cinco meses de crecimiento. En lo que va de año, ha anotado una subida del 3,6% respecto a los primeros siete meses de 2025, frente al incremento del 1,3% del conjunto nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 7,4%, con un desplome del 17,1% en el caso de los duraderos y un aumento del 9,4% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo subieron un 0,2%;, los bienes intermedios anotaron un 7% más y los de la energía, un 6,1% más.

Por comunidades, el índice fue positivo en todos los territorios con Murcia (+9,6%), Cantabria (+7,1%) y Baleares (+5,5%) con mayores crecimientos, excepto en Canarias en donde disminuyó un 2,5%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPI subió un 2,6% en julio en relación al mismo mes de 2025, desacelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en junio, según Estadística.

Con el incremento interanual de julio, el menos pronunciado desde el pasado mes de mayo (+0,4%), la producción industrial encadena cinco meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en julio fue resultado de los avances registrados en la energía (+6,3%), la producción de bienes de equipo (+4,5%), la de bienes de consumo no duradero (+1,5%) y la de bienes intermedios (+0,6%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 9,5% interanual.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 2,3% interanual en julio, tasa 1,2 puntos superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también cinco meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada.

En términos mensuales (julio sobre junio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial aumentó un 0,6%, en contraste con el descenso del 0,7% registrado en junio.

Por sectores, bienes de equipo presentó el mayor incremento mensual de la producción (+1,6%), mientras que los bienes de consumo duradero registraron el mayor descenso mensual (-3,1%).