La producción industrial sube un 1,9% en julio en la Comunidad, 0,4 puntos menos que la media nacional

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 1,9% interanual el pasado mes de julio en la Comunidad de Madrid, 0,4 puntos menos que la media nacional, que ha ascendido un 2,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en doce comunidades autónomas y disminuye en otras cinco. Castilla y León (+10,1%), Andalucía (+9,9%) y Asturias (+8,3%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura (-9,4%), Comunitat Valenciana (-1,9%) y Cantabria (-1,7%), con los retrocesos más acusados.

En lo que va de año, la producción industrial en la región se ha reducido un 0,1%, frente a un crecimiento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto en subieron en la región un 2,2% con un ascenso del 3,9% en el caso de los duraderos y un 2% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo bajaron un 1,1%;, los bienes intermedios anotaron un 3% más y los de la energía, un 5,6% más.