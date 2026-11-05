Profesores de la educación pública vuelven a la Consejería para seguir reclamándole a Zarzalejo que negocie

Varias personas durante una concentración por la educación pública, frente a la Consejería de Educación, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). El profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid inició el pasado 14 de octubre una huelg - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de profesores de todas las etapas educativas, incluida la universitaria que afronta este jueves su segunda jornada de huelga, se han concentrado frente a la Consejería de Educación para insistir a la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo, que "se siente a negociar ya" tras cuatro semanas de huelga indefinida.

Los gritos de "Dónde estás Zarzalejo" ya se escuchaban antes de las 12 horas en la Puerta del Sol, donde los docentes han aguardado con sus pancartas antes de marchar hasta la Consejería en la calle Alcalá, 32.

Ha sido allí donde ataviados con sus características camisetas verdes y acompañados de tambores, panderetas, megáfonos y silbatos a han cortado las dos calzadas de la calle mientras coreaban con palmas "Educación pública y de calidad" con carteles que rezaban 'Aquí se viene a enseñar no a sobrevivir' o 'Quemar las calles no es competencial' en la que es ya su cuarta semana de paros.

La jornada de este jueves ha estado marcada por una marcha fúnebre frente a Consejería o pintadas con tizas en la calzada con las que han hecho visibles sus reivindicaciones. Además, a primera hora de la mañana algunos de los docentes se encerrado en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería para forzar una reunión con responsables del departamento que dirige Zarzalejo y estudiar sus reivindicaciones.

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