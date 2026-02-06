Un programa de divulgación científica con 50 actividades fomenta el envejecimiento activo en los centros de mayores

Un usuario del Centro de Día Manava aprende sobre anitbióticos en el taller 'Antibióticos, pasado, presente y futuro'. - EUROPA PRESS

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Ciencia en Residencia', el programa de la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense (UCM), ofrece un total de 50 actividades fomenta el envejecimiento activo en los centros de mayores con contenidos sobre neurología, gestión de las emociones o el estudio del cerebro en los centros de mayores.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha asistido este viernes a una de las sesiones de esta propuesta celebrada en el Centro de Día Manava, en el distrito madrileño de Tetuán, donde ha acompañado a los usuarios al taller 'Antibióticos, pasado, presente y futuro'.

Los participantes han realizado un recorrido histórico desde el descubrimiento de este primer fármaco hasta la actualidad. Tal y como ha explicado la profesora de la UCM Jessica Gil, más allá de enseñar curiosidades, los mayores "aportan muchísimo" hablando de su propia experiencia.

"Hoy, por ejemplo, una persona me ha contado que su padre falleció porque en España todavía no había llegado la penicilina. Son cosas que remueven y es una experiencia preciosa poder traer la ciencia a las residencias", ha detallado a los medios de comunicación.

Esta iniciativa se desarrolla en sesiones de 45 minutos impartidas por profesores universitarios, que ofrecen un contacto directo con los avances científicos, facilitando la comprensión de su importancia y promoviendo hábitos de autocuidado.

MÁS DE 800 USUARIOS HAN PARTICIPADO

Desde su puesta en marcha en 2024, se han realizado un total de 48 talleres, en los que han participado 861 usuarios de 34 centros. Dávila ha destacado "su carácter práctico, ameno y riguroso para aprender avances y curiosidades científicas".

"Yo creo que ellos ganan en saber que hay personas que ahora sí que se benefician de ello y, sobre todo, el conocimiento científico siempre es bueno para desarrollar zonas del cerebro que quedan en desuso por el paso de los años", ha defendido.

La Comunidad de Madrid estrenó el pasado año el Plan de Envejecimiento Activo, con un total de 100 medidas que suman 400 millones de euros anuales. Entre las estas destacan la ampliación de la oferta de cursos y talleres de contenidos jurídicos, económicos, de prevención o educación vial.