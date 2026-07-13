Los progresistas prefieren a Messi y los conservadores a Cristiano, según un estudio en el que participa la UC3M

Un estudio señala que los progresistas prefieren a Messi y los conservadores a Cristiano - UNIVERSIDAD CARLOS III

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una investigación científica internacional en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) sostiene que la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo va más allá del fútbol y se relaciona con la ideología política de los aficionados, con progresistas inclinados por el primer deportista y conservadores por el segundo.

El resultado que destacan los autores del estudio, procedentes de la UC3M, de la National University of Singapore (NUS) y la Nanyang Technological University (NTU), es la "robustez de la ideología como predictor de la afinidad por un jugador o el otro".

De hecho, la ideología política fue el predictor individual más sólido, una vez controlados los factores demográficos, el uso de los medios de comunicación, la personalidad y la cognición, ha detallado el centro universitario en un comunicado.

"Los encuestados más liberales y/o progresistas preferían a Messi, mientras que los más conservadores preferían a Ronaldo. También es destacable el efecto de moderación entre la edad y la ideología: el efecto de la ideología es más marcado entre los encuestados más jóvenes y se atenúa hasta perder significación estadística en los grupos de mayor edad", ha explicado una de las autoras, Teresa Gil López, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la UC3M e investigadora del Instituto Juan Linz.

Los autores de la investigación han señalado que el estudio no debe interpretarse de forma determinista ni como un veredicto sobre los gustos particulares de los aficionados. Por el contrario, el hallazgo sugiere que bajo las elecciones personales subyacen corrientes y valores que influyen en la vida social y política.

"Evidentemente, el estudio no es un veredicto sobre el gusto de nadie y no afirma que la política determine la preferencia futbolística de una persona de manera mecánica e inevitable. Lo que sí dice es algo más sutil y, creo, más interesante: que la línea entre nuestra identidad política y nuestra vida cultural se ha vuelto mucho más delgada de lo que la mayoría de nosotros percibe, y que la rivalidad Messi-Ronaldo, que casi todos experimentamos como algo puramente personal, en realidad refleja relatos que hablan de valores subyacentes más amplios a nivel social", ha señalado otro de los autores del estudio, Saifuddin Ahmed, del NTU de Singapur.

El autor ha añadido que la mayoría de las personas que tienen preferencia por uno de estos dos jugadores "la viven como algo propio, como algo arraigado en recuerdos específicos, en partidos vistos, en estilos de juego que les emocionaron".

"Bajo esa capa personal, nuestros datos sugieren que existe otra capa, conectada con valores y disposiciones que también organizan nuestra vida política. El hallazgo no invalida la capa personal. Simplemente muestra que no es la única", ha concluido Saifuddin Ahmed.

Este trabajo científico está publicado en Social Science Research Network (SSRN), un repositorio de preprints de acceso abierto de Elsevier que permite al personal investigador compartir y descargar gratuitamente trabajos en etapas tempranas antes de su revisión por pares o publicación formal.

METODOLOGÍA

Para conseguir estos resultados, el equipo de investigación llevó a cabo una encuesta online transnacional entre los meses de abril y mayo de 2026. El estudio contó con una muestra de 10.661 participantes seleccionados mediante un muestreo por cuotas en 26 países pertenecientes a seis continentes.

La elección de las naciones se priorizó la variedad en la cultura futbolística, el desarrollo económico y los sistemas políticos. A nivel interno, las muestras de cada país se equilibraron por edad y género con el propósito de aproximarse a la distribución real de su población adulta.

En lo que respecta a la medición, cada participante puntuó a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en una escala de favorabilidad de 1 a 7, mostrados en un orden aleatorio. El resultado principal analizado fue la diferencia intrapersonal entre ambas calificaciones.

Además, el instrumento de recogida de datos incorporó medidas adicionales para recopilar la ideología política, variables demográficas, hábitos de consumo de medios de comunicación y un conjunto de ítems y escalas validadas de personalidad y cognición.