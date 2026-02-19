Una protesta estudiantil denunciará el "deterioro" de la educación en el sur y reclamará un plan de inversión "urgente"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Sindicato de Estudiantes ha convocado este jueves, a las 12 horas, una protesta desde la Plaza de España de Leganés hasta la sede de la Dirección del Área Territorial Madrid Sur para denunciar la "degradación y abandono que vive la educación pública" en esta zona y reclamar un plan de inversión "urgente".

"A la falta de profesorado y las aulas masificadas se suma el deterioro de las infraestructuras que ha provocado una situación de emergencia real en muchos centros: falta de personal no docente, calefacciones que no funcionan, techos que se caen, goteras, hongos... El estado de nuestros institutos es lamentable", ha asegurado en un comunicado.

El sindicato ha apuntado que más de 30 institutos del sur han votado ir a huelga de los municipios de Leganés, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Parla, Alcorcón, Pinto, Humanes de Madrid, Ciempozuelos y El Álamo.

"Somos jóvenes, pero no ingenuos. Sabemos bien que esto se debe a una política consciente de recortes, infrafinanciación y privatización de los servicios públicos. Lo que sucede en nuestras aulas es lo mismo que sucede en la universidad, en la sanidad pública, en nuestros polideportivos o bibliotecas. Es la política del Partido Popular e Isabel Díaz Ayuso, que destruye la educación pública para convertirla en un negocio", ha señalado.

Por ello, ha animado a los estudiantes a "ir a la huelga estudiantil" por una educación pública "digna, de calidad, libre, sin discursos de odio, racismo, machismo, LTGBIfobia o bullying". Ha añadido que este debe ser "el primer paso" para "extender este conflicto por toda la región y a todos los niveles".

INVERSIÓN "URGENTE" EN LAS INFRAESTRUCTURAS

Entre sus reivindicaciones, se encuentra un plan de inversión "urgente" en las infraestructuras de los centros públicos para garantizar una enseñanza en "condiciones dignas", así como una contratación de todo el profesorado "necesario" para cubrir todas las asignaturas.

También plantea una bajada de las ratios a 20 estudiantes en Educación Secundaria, Bachillerato y FP y 15 en Primaria; contratación pública de personal no docente con "condiciones laborales dignas, para tener un servicio público de calidad"; prácticas de FP garantizadas de "calidad y remuneradas"; material escolar gratuito; climatización de las aulas; y "no más prohibición del uso de hijab, sino que las estudiantes que decidan usarlo".

"TOTAL NORMALIDAD"

Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades han trasladado a Europa Press que la Dirección de Área Territorial Sur no tiene "ninguna constancia" de que los alumnos hayan votado para secundar esta convocatoria en centros educativos de la zona sur de la región, que están desarrollando su actividad lectiva con "total normalidad".

Asimismo, han defendido que "actúan de inmediato" para resolver con "la máxima celeridad" cualquier incidencia que pueda producirse en los centros educativos públicos, "siempre en coordinación y colaboración con las direcciones de los mismos".



"En el caso de los colegios públicos, se hace con los respectivos ayuntamientos, propietarios de las instalaciones y por tanto responsables de su mantenimiento. Además de estas actuaciones puntuales sobrevenidas, solo en el último año se han invertido 18,5 millones de euros en obras de rehabilitación y mejora de infraestructuras educativas públicas", han detallado las mismas fuentes.