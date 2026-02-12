Una protesta vecinal denunciará este domingo el "abandono institucional" del barrio de Lavapiés: "Estamos al límite"

Varios sindicatos, agrupaciones y vecinos de 'Lavapíes al límite' durante una rueda de prensa en Teatro del Barrio, previa a la manifestación de este domingo. - EUROPA PRESS

Un protesta vecinal denunciará este domingo, a las 12 horas, el "abandono institucional" del barrio de Lavapiés, una situación que ha provocado que "estén al límite" y por el que reclaman medidas "urgentes" en materia de vivienda, limpieza, seguridad y protección al menor.

Así lo ha anunciado la plataforma vecinal 'Lavapiés al límite' en el Teatro del Barrio, junto a representantes del Sindicato de Inquilinas, del centro social 'okupado' Las Rosas, el sindicato de manteros y asociaciones de personas migrantes y racializadas del barrio. La protesta tendrá lugar en el Casino de Lavapiés.

"Salimos a las calles a denunciar el abandono institucional en el que estamos, Lavapiés está al límite por la especulación inmobiliaria, la gentrificación y la expansión descontrolada de pisos turísticos, junto a políticas públicas que priorizan el consumo económico frente al derecho a vivir en el barrio", ha lanzado Susana Pineda, una de las integrantes de la asociación.

Esta plataforma se formó el 1 de junio de 2024 por asociaciones, colectivos y vecinos que denuncian "que la situación del barrio ha empeorado". Pineda ha acusado al Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y otros organismos de "no dar respuestas efectivas", sino de ser "las principales impulsoras de este modelo y sus decisiones lo único que han hecho es deteriorar más la vida del barrio".

"Hoy convivimos con desahucios constantes, aumento de la vulnerabilidad social, falta de espacios públicos y zonas verdes presión turística ya insostenible y un clima de estigmatización racista y criminalización en lugar de inversión social y cuidados", ha sostenido la vecina, quien ha desgranado que la situación "es consecuencia de un modelo que expulsa".

Al hilo, ha manifestado que no aceptan "más expulsiones, ni más racismo, ni más precarización, ni más decisiones tomadas sin contar con las vecinas", a la vez que ha insistido que "las políticas actuales están agravando más la situación".

"Por eso queremos soluciones reales, vivienda digna, servicios sociales suficientes, espacios públicos, cuidados, políticas que pongan la vida en el centro y un barrio libre de violencias y de discriminación", ha exigido.

"ALQUILERES ASEQUIBLES PARA EL BARRIO"

Por otro lado, Isabel Mascuñana, integrante del Sindicato de Inquilinas, ha subrayado que buscan "poner el foco en una de las cuestiones que está en el centro de esta movilización, que es la vivienda". Considera que en Lavapiés "el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un problema estructural".

"Muchas vecinas viven en la incertidumbre constante de no saber si podrán seguir en sus casas, con alquileres que suben sin justificación y contratos cada vez más inestable. Cuando la vivienda falla, fallan las redes, los cuidados y la vida comunitaria del barrio", ha alertado.

Frente a esta situación, Bascuñana ha exigido "una bajada de los alquileres y medidas reales" que protejan frente a la especulación". Ha añadido que "vivir en Lavapiés no puede ser algo temporal ni un privilegio para unos pocos".

"REDADAS MASIVAS A MIGRANTES"

Asimismo, el portavoz de los sindicatos de los manteros y otras asociaciones de personas migrantes y racializadas del barrio y exdiputado de Podemos, Serigne Mbayé, ha alertado de "la discriminación en el barrio y las redadas masivas constantes a población migrante y racializada".

"Y nosotros como colectivo migrante, colectivo racializado, somos los que más señalan, los que más utilizan como cortina de humo frente a todo lo que está pasando. Nos paran todos los días, nos cachean delante de todo el mundo. La Policía debería crear seguridad en el barrio y no discriminar a las personas migrantes", ha sostenido.

A continuación, Andrés López, uno de los miembros del centro social 'okupado' Las Rosas, ha remarcado la importancia de los espacios autogestionados. Ha defendido que los centros 'okupados' son hogar de "muchas luchas reivindicadas por discursos oficiales, como el feminismo, como la lucha por Palestina o la lucha por la vivienda".

"Esta reivindicación quizás a veces es hipócrita porque los espacios sociales 'okupados' no dejan de ser hostigados y criminalizados. Estos espacios son fundamentales para organizarse políticamente y ensayar otras formas de vida. Sin estos espacios y los movimientos sociales que los habitan, no habría movilizaciones tan fundamentales como la de 'Lavapíes al Límite', ha insistido.

"LOS MENORES RECIBEN EL IMPACTO MÁS DURO"

Por último, Sara Play, miembro de la plataforma 'Lavapiés al límite', ha advertido de que los menores y adolescentes de los barrios son los que reciben "el impacto más duro y más profundo del abandono institucional, de la especulación y del racismo estructural que sufre nuestro barrio".

"En primer lugar, la infancia suele ser la mayor víctima en las situaciones de desahucio. Los niños y las niñas no solo sufren una pérdida de hogar, sino que sufren una ruptura total de su vida. Pierden su casa, pierden su colegio, pierden el entorno conocido, sus amistades y su estabilidad emocional cuando su familia es expulsada del barrio, normalizando la violencia institucional", ha apuntado.

En este contexto, ha relatado que "niños con familias migrantes o racializadas ven a diario, desde edades muy tempranas, como sus padres y sus madres son identificados, retenidos y criminalizados en las redadas racistas que hay en las plazas y en las calles, incluso cuando simplemente acompañan a sus hijos al colegio".

"También son víctimas del espacio público abandonado Lavapiés no tiene ni plazas adecuadas, ni zonas verdes, ni árboles suficientes, ni sombras ni en general espacios seguros", ha criticado Play, quien ha exigido "la creación urgente de espacios abiertos con sombra real y efectiva, toldos en parques y plazas e infraestructuras permanentes que protejan del sol".

Asimismo, ha hecho hincapié en el "abandono institucional" que se vive en el barrio de Lavapiés, por ejemplo, "en la suciedad que hay en las calles o en la falta de climatización en las aulas, especialmente en los meses de verano".