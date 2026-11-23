El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (2d), el cómico Carlos Latre (1i) y cinco niños ceutíes durante el encendido de las luces navideñas, en la Plaza de Cibeles, a 21 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha denunciado el "uso partidista" que, a su juicio, ha hecho el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, del encendido de las luces navideñas celebrado el pasado sábado en Cibeles.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles, donde Maroto ha criticado la "utilización de actividades culturales como instrumento de propaganda electoral" y el "uso partidista" que, según ha asegurado, hace Almeida del Ayuntamiento.

En concreto, la socialista se ha referido al encendido navideño del pasado sábado, en el que cinco niños llegados de Ceuta fueron los encargados de pulsar, junto al alcalde, el botón que activó más de 14 millones de bombillas LED en la capital durante un espectáculo que contó con 500 drones, fuegos artificiales y la actuación de Pastora Soler.

Maroto ha aclarado que no cuestiona la participación de los menores ni el valor del gesto, que el Consistorio ha presentado como una muestra de apoyo a la ciudadanía ceutí, pero ha exigido que los acontecimientos públicos se organicen pensando en el interés cultural y ciudadano y no se conviertan en "instrumentos de propaganda electoral con fines partidistas".

"La cultura, las fiestas populares y el patrimonio municipal son de todos los madrileños, voten a quien voten", ha defendido la portavoz socialista, que ha reclamado al Gobierno municipal que garantice su independencia y explique con transparencia cómo se utilizan los recursos y espacios públicos. A su parecer, "Almeida confunde gobernar Madrid con disponer de Madrid como si fuera su cortijo".

PP CONTRAPONE LA "LUZ" DE MADRID AL "APAGÓN" DE SÁNCHEZ

Frente a estas críticas, el portavoz popular, Carlos Izquierdo, ha negado que se haya hecho un uso partidista del encendido navideño y ha reivindicado el éxito de una celebración que congregó a "casi 200.000 personas".

"El alumbrado navideño no se ha politizado en absoluto. Yo creo que ha sido un éxito, han ido casi 200.000 personas, ha sido una fiesta de los niños y todo el mundo que estuvo allí pudo disfrutar de ello", ha sostenido.

El portavoz ha destacado la "gran iluminación", la "gran fiesta" y la "gran conexión" del alcalde y del Ayuntamiento de Madrid con los ciudadanos, al tiempo que ha aprovechado para contraponer el encendido de las luces con el apagón eléctrico y la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Del Gobierno de Sánchez lo único que hemos visto ha sido el apagón, donde no dieron explicaciones. Yo simplemente buscaría ese símil: luz frente a apagón", ha afirmado Izquierdo, quien ha insistido en que "en ningún caso se ha politizado el alumbrado de Madrid".