PSOE acusa a Almeida de "manipular a vecinos" con información "sectaria y sesgada" para que regularización "salga mal"

Reunión del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento con la secretaria de Organización dle PSOE-M, Pilar Sánchez Acera - PSOE-M

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de "manipular a los vecinos" con información "sectaria y sesgada" para que la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno central "salga mal".

"No es un varapalo para el Gobierno, esto es un varapalo también para el progreso y el crecimiento de esta ciudad donde más del 20% de los vecinos y vecinas de Madrid son población extranjera", ha lanzado la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, tras reunirse con la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera.

Maroto ha ejemplificado lo que considera una obstrucción de Almeida con la Oficina de Registro de Puente de Vallecas, en la calle Pontones, a la que los ciudadanos pueden "ir sin cita" y que ayer "tenía la puerta cerrada con un cartel que dice que solo se va a permitir que se haga de forma telemática".

Considera la portavoz que se están dando pasos en la capital en dirección a una política "contraria al sentido común, a los Derechos Humanos y al progreso de la ciudad". En este punto ha señalado también la voluntad de aumentar el requisito de haber estado empadronado cinco años para optar a una vivienda de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

"Madrid es una ciudad abierta y que es una ciudad que se caracteriza por su diversidad. Yo le preguntaría al señor Almeida cómo se puede hablar de libertad sin derechos", ha apostillado.

SATURACIÓN EN LAS OFICINAS

Ante las criticas al Gobierno local por la "saturación" de las oficinas, Maroto ha afirmado que estas presentaban colapsos "mucho antes" de que el proceso de regularización arrancara.

La socialista ha asegurado que su formación lleva "meses" denunciando las listas de espera que hay en los servicios sociales, "sobre todo para acceder a la Tarjeta Familia".

"Hay vecinos de Madrid que claramente necesitan de estos servicios para poder tener el informe de vulnerabilidad o, por ejemplo, la tarjeta que les acredita desde el punto de vista del transporte que lleva residiendo en Madrid antes del 1 de enero del año 2026", ha añadido para criticar que el Ejecutivo regional se haya negado a reforzar esta oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Frente a ello, Maroto ha afirmado que los socialistas darán información en su red de Casas del Pueblo para que no engañen a los migrantes y para que un proceso que es gratuito "no se convierta también en un proceso en el que haya mafias organizadas que ante la situación de necesidad de estas personas haya un abuso".

"BLOQUEO ANTISISTEMA"

Por su parte, Pilar Sánchez Acera ha afirmado que su partido está "preocupado" por el "bloqueo antisistema" en el que ven instalados a los dirigentes del PP.

"No vamos a consentir que en esta comunidad se bloquee la posibilidad de que tantas y tantas personas que llevan conviviendo con nosotros, trabajando con nosotros y haciendo esa vida con nosotros, que se queden fuera de este proceso de regularización extraordinaria", ha garantizado.