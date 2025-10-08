PSOE acusa a la Comunidad de tratar de boicotear el reinicio del tren a Navalcarnero promovido por el Gobierno central

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (i), y el alcalde de Navalcarnero, José Luis Adell (d), durante una rueda de prensa, en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha acusado a la Comunidad de Madrid de tratar de boicotear el reinicio de las obras del tren Móstoles-Navalcarnero promovido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encabezado por Óscar Puente.

Según han trasladado los socialistas en un comunicado, la secretaria de Organización, Pilar Sánchez Acera, ha afirmado que "no es de recibo" que en desde el Ejecutivo regional se pida ahora "agilizar un proyecto que lleva 15 años sin realizar".

"Si en este momento hay una posibilidad de que salga adelante es única y exclusivamente gracias al Gobierno de España y no, desde luego, a la inacción y la falta de gestión de Ayuso", ha defendido al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo autonómico que mientras el Ministerio se encarga del tren a Navalcarnero ellos se ocupen de "otro fiasco de infraestructura ferroviaria promovida por la Comunidad de Madrid: el tren a San Martín de la Vega".

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está trabajando en los pliegos para poder licitar el estudio de viabilidad para la construcción de la parte que falta de la prolongación de la línea C-5 de Cercanías hasta el municipio de Navalcarnero, un proyecto que está estancado desde 2010.

El departamento que dirige Óscar Puente ha recibido toda la documentación de la situación de las obras de la línea Móstoles-Navalcarnero promovida en su día por la Comunidad de Madrid y la está analizando. En los próximos días, contactarán con el Gobierno regional para realizar una inspección visual de su estado, han apuntado a Europa Press fuentes del Ministerio.

Así, desde el Ejecutivo central se trabaja ya en los pliegos para poder licitar el estudio de viabilidad y, de esta manera, cumplir con los plazos que fue trazando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En este sentido, desde el departamento de Óscar Puente se ha censurado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reclame "agilizar" un proyecto que en su día "paralizó" la propia Comunidad de Madrid.

"Si en este momento hay una posibilidad es única y exclusivamente gracias al Gobierno de España y no, desde luego, a la inacción y la falta de gestión de Ayuso", han apuntado a Europa Press estas fuentes ministeriales.

En el estudio que llevará a cabo el Ministerio se incluirá, según han aclarado, no solo la conclusión sobre las obras ya iniciadas y suspendidas en su momento por la Comunidad de Madrid, sino también su impacto en la movilidad de los pueblos del entorno hacia las nuevas estaciones (Arroyomolinos o Sevilla la Nueva, entre otras) de forma que se pueda diseña un esquema de transporte publico que permita extender los beneficios de esa línea a otras poblaciones.

LA COMUNIDAD HABLA DE COLABORACIÓN

Precisamente, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este mismo miércoles con el alcalde de la localidad, José Luis Adell, con motivo del Consejo de Gobierno celebrado en el municipio. Una cita en la que el regidor ha solicitado "la máxima colaboración con el Ministerio" para culminar las obras.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha recalcado que el Ejecutivo autonómico viene colaborando con el Gobierno central en este sentido. Le ha facilitado la documentación requerida y le ha ofrecido la cesión de la infraestructura ya construida, los suelos que en este momento son propiedad de la Comunidad de Madrid para que pueda concluir esa obra, "que además está siendo una de las grandes reivindicaciones".

"Lo que esperamos es que pronto mueva ficha y el tren desde Móstoles a Navalcarnero pueda ser una realidad", ha destacado el portavoz del Ejecutivo regional, que ha remarcado que desde la Comunidad se seguirá poniendo a disposición del Ministerio "toda la infraestructura realizada, toda la inversión, más de 150 millones de euros, y, por supuesto, todo el conocimiento, experiencia y documentación que puedan solicitarse".