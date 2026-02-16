El PSOE advierte del "fraude" del 'flex-living' por estar "en un limbo" y Carabante confirma que no hay denuncias

Turistas en las proximidades de la plaza de Isabel II (zona de Ópera), a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el turismo se convirtió en 2025 en uno de los principales sectores económicos de Madrid y - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Urbanismo, Antonio Giraldo, ha advertido del "fraude" del 'flex-living' por encontrarse "en un limbo jurídico y urbanístico", a lo que el delegado del ramo, Borja Carabante, ha confirmado en la comisión del área que no se han registrado denuncias en torno a esta situación.

"El término 'flex-living' sigue quedando un poco todavía en un limbo jurídico y urbanístico. Realmente son estancias que, bajo los contratos de temporada, se dan en parcelas terciarias, cuyo uso original iban a oficinas o comercio", ha explicado Giraldo.

El socialista ha apuntado que al darse en parcelas terciarias "eluden de cierta forma los controles urbanísticos que se dan sobre las viviendas", por ejemplo, en cuanto a los metros cuadrados mínimos que tienen que tener.

Giraldo ha sumado que además al "echar mano de los contratos de temporada eluden los controles que la Ley de Arrendamientos Urbanos introduce en los alquileres". Ese "cierto fraude" podría darse en la operación urbanística de Ermita del Santo.

"NO SON VIVIENDA"

"Se dan bajo la licencia de aparta-hoteles pero, vamos a hablar claro, no son aparta-hoteles, la gente echa mano a estos contratos muchas veces porque la precariedad a la hora de encontrar vivienda hace que no encuentren otra opción", ha advertido Giraldo, que ha apuntado que se trataría de "residentes de larga estancia colándose por el agujero que deja este concepto de 'flex-living'".

El PSOE ha demandado una regulación específica. Carabante, tras escucharle, ha negado que se eludan los controles urbanísticos de las viviendas en lo que a condiciones básicas se refiere. "Es que no son viviendas y, por tanto, no están sometidos al régimen del ámbito de vivienda ni al ámbito residencial pues se trata de una actividad terciaria, de hospedaje, lo que todos conocemos por aparta-hotel", ha aclarado.

"Un aparto-hotel no es una vivienda, son estancias de corta y media duración destinadas no a residir sino a visitar o estar temporalmente. Como no es una vivienda no se dan todas las calificaciones en ese ámbito", ha aclarado, después de dar la bienvenida a la reflexión abierta por Giraldo.

Y lo hace porque "es verdad que se están incrementando de una manera muy notable estas actividades". Carabante ha asegurado que la Administración se guiará por la "cautela", traducido en "inspeccionar y verificar que la actividad que se desarrolla ahí es una terciaria y no una actividad residencial".

El delegado ha instado a hacer "mucha pedagogía" porque "no pueden ser viviendas y, si pudiera existir ese fraude", los vecinos "se quedarían absolutamente indefensos". "No hemos detectado que esta circunstancia se esté produciendo, puede haber algún caso pero francamente no hemos tenido denuncias por parte de nadie de que se está desarrollando una actividad residencial", ha asegurado.

Borja Carabante ha recordado que se está tramitando la ley de Turismo, "que también es un buen momento para hacer alguna reflexión e introducir algunos elementos".