PSOE afea a Ayuso que intente "rectificar a toda prisa" requisito de padrón para el abono pero se "olvide" de migrantes

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que intente "rectificar a toda prisa" las consecuencias de exigir el padrón para poder pedir el abono transporte pero se "olvide" de los migrantes.

"Ha decidido colar una vez más por la puerta de atrás una medida discriminatoria que ahora intenta rectificar a toda prisa, eso sí, olvidándose una vez más de los inmigrantes. ¿Por qué un derecho que teníamos todos los que vivíamos en Madrid, ahora la señora Ayuso pretende coartarlo?", ha preguntado Espinar en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Entiende que la presidenta con esta medida, que entró en vigor el lunes, está "aplicando la prioridad nacional sin que Vox siquiera se lo pida" porque es "la alumna aventajada de las políticas de Trump y de Milei".

"Queremos que rectifique, que lo haga de manera inmediata y que el transporte público vuelva a ser un servicio para todos los que vivimos en Madrid", ha rematado.

Este miércoles el gerente del Consorcio Regional de Transporte de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez, enviaba una carta a todas las CCAA para suscribir convenios y que los estudiantes puedan acceder al abono transporte sin estar empadronados.